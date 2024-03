Arctic julkaisi uudet Freezer 36 -tornicoolerit

Viitenä versiona julkaistu Freezer 36 on varustettu 54 mm tukevalla jäähdytystornilla ja kahdella P12-sarjan tuulettimella ja se on saatavilla heti julkaisusta huomattavin alennuksin yhtiön 23-vuotisjuhlien merkeissä.

Sveitsistä saksalaistunut Arctic juhlii tänä vuonna 23-vuotista taivaltaan muun muassa uusilla tuotejulkaisuilla. Hiljattain julkaistut Liquid Freezer III -AIO:t saavatkin nyt seuraa uusista tornicoolereista.

Arctic Freezer 36 on yhdellä verrattain tukevalla 54 mm:n jäähdytystornilla varustettu tornicooleri. Coolerin kylmälevyltä johdetaan lämpö jäähdytysrivastoille neljällä U:n mallisella lämpöputkella, jotka ovat suoraan yhteydessä prosessorin lämmönlevittäjään. Alumiinirivasto on auki kyljistään, mikä yhdistettynä kahden tuulettimen käyttöön imee lisää jäähdytysilmaa myös sivuilta. Coolerin päältä löytyy alumiinikansi yhtiön kohokuvio-logolla. Tuulettimineen coolerin strategiset mitat ovat 104 x 126 x 159 mm ja 917 grammaa.

Yhtiön omien testien mukaan ratkaisu peittoaa Core i7-13900KF:llä 200 watin kulutuksella Prime 95 -sovelluksella ajetussa testissä kilpailijat kuten yhtiön oman Freezer 34 eSports Duon ja Noctuan NH-D12L:n selvällä erolla.

Arctic on uusinut Freezer 36:ssa tuuletinten kiinnityksen täysin. Mukana tulevat P12-sarjan tuulettimissa on takapuolella kookkaahkolla kannalla varustetut lyhyet ruuvit, joiden avulla se painetaan kiinni jäähdytysrivaston kylkeen ilman näkyviä ruuveja. Phillips-kantaiset ruuvit ovat irrotettavissa ja siirrettävissä myös muihin tuulettimiin, mutta mukana tulevien rakenne on suunniteltu minimoimaan raot käytetyn kiinnitysmekanismin kanssa.

Freezer 36 tulee saataville yhteensä viitenä eri versiona: perusversio, mustaksi anodisoitu versio, jatkuvaan käyttöön tarkoitettu CO-versio (Continous Operation) sekä A-RGB-tuulettimilla varustetut musta ja valkoinen versio. Ne tukevat AMD:n AM4- ja AM5- sekä Intelin LGA1700- ja LGA1851-kantoja, mutta Intelillä tulee käyttää Liquid Freezer III:n tavoin yhtiön omaa lukituslevyä emolevyltä vakiona löytyvän Intelin määrittelemän ILM:n (Independent Loading Mechanism), mikä saattaa vaikuttaa takuuasioihin. Mukana toimitetaan yhtiön MX-6-lämpötahnaa.

Arcticin 23-vuotisjuhlat ovat leikanneet myös Freezer 36 -sarjan hinnat heti julkaisussa ohuiksi; Mallista riippuen hinta on perusversion 19,13 eurosta A-RGB-tuulettimella varustetun valkoisen version 25,96 euroon. Kun synttärikampanja päättyy 20. toukokuuta, pitäisi hintojen palata normaaleiksi eli 32,99-48,99 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, Freezer 36 -sarja