86Boxin emuloimalla hidastetulla Pentium-S:llä onnistui jopa moniajo, mutta mistään nautinnollisesta käyttökokemuksesta ei voida puhua.

Kehittäjä NTDEV on julkaissut vuosien varrella pitkät liudat erilaisia opasvideoita ja muita vastaavia Windowsin saralta. Mukaan mahtuu myös mielenkiintoisia kokeiluja, kuten Windows XP:n pyörittäminen 1 MHz:n (virtuaali)prosessorilla.

Tuoreimmassa tempauksessaan NTDEV on viritellyt Windows 7:n toimimaan selvästi alle laitteistovaatimustensa: 5 MHz:n kellotaajuudella sykkivällä (virtuaali)prosessorilla ja 128 Mt:llä muistia. Tarkemmin kyse on 86Box-emulaattorin emuloimasta Pentium-S (P54C) -prosessorista, joka vielä käynnistyksessä tunnistuu 50 MHz:n taajuudella toimivaksi. NTDEV kertoo sorkkineensa 86Boxin lähdekoodia hidastaakseen sen toimimaan 5 MHz:n taajuudella, eli 995 MHz käyttöjärjestelmän minimivaatimuksissa listatun taajuuden alle. Myös muistivaatimukset jäävät vajaiksi, Windows 7 vaatii virallisesti minimissään gigatavun muistia.

Mistään mukavasta käyttökokemuksesta ei voida puhua, sillä kaikesta viilailusta ja kikkailusta huolimatta pelkkä käynnistyminen vie yli 28 minuuttia. NTDEV oli muokannut Windowsin BCD:n (Boot Configuration Data) siten, että käyttöjärjestelmä käynnistyy aina Vikasietotilaan. Lisäksi hän poisti käytännössä kaikki muut, kuin välttämättömät ajurit ja palvelut kokonaan. Hän mainitsee lisäksi, että alle 50 MHz:n taajuudella Windowsin kirjautumisruutu ei käytännössä suostu latautumaan lainkaan, jonka vuoksi hän joutui puukottamaan Windowsin luulemaan olevansa OOBE-tilassa (Out Of Box Experience) ja poistamaan OOBE:n kansiosta kaiken, ettei käyttöjärjestelmä pysty lataamaan itse OOBE-rutiinia. Komentokehote on kuitenkin käynnistettävissä tällöinkin ja NTDEV osoittaa videolla, että Windows on teoriassa käytettävissä ja jopa moniajo toimii huolimatta hitaasta prosessorista ja olemattomasta muistista. Samanaikaisesti käynnissä ovat ainakin WCPUID, Windowsin version ikkunassa näyttävä Winver ja Muistio.

NTDEV kertoo muokanneensa käyttöjärjestelmää muutoinkin karsimalla siitä kaiken ns. turhan. Käyttöjärjestelmä vie asennettu gigatavun ja asennustiedosto vaivaiset 350 Mt. NTDEVin mukaan hän on saanut Windows 7:n toimimaan myös 3 MHz:n kellotaajuudella, mutta se oli jo liian hidas käyttää. Lisäksi hän kertoo saaneensa käyttöjärjestelmän pystyyn vaivaisella 36 Mt:n muistilla, mutta käytännön syistä hän päätyi 128 megatavuun mikä mahdollisti Page Filen kytkemisen pois päältä. Pyöriessään edellä mainitussa konfiguraatiossa Windows 7 kulutti 70 Mt muistia.

