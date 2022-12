Viimepäiväisten vuotojen ja kiusoittelujulkaisujen myötä OnePlussan tulevasta 11-huippumallista tiedetään useimmat keskeiset ominaisuudet.

Uutisoimme aiemmin tässä kuussa OnePlussan tiedottaneen tulevan OnePlus 11 -huippumallinsa julkaisusta helmikuun 7. päivä Intiassa. Laite julkistetaan kuitenkin jo aiemmin Kiinassa, missä tilaisuus järjestetään paikallisesti jo 4. tammikuuta.

OnePlus julkisti samassa yhteydessä yhteisöpalvelu Weibossa myös kuvia laitteen teknisistä ominaisuuksista, kuten Snapdragon 8 gen 2 -järjestelmäpiiristä, 512 gigatavun UFS 4.0 -tallennusratkaisusta (mitä ilmeisimmin saataville tuleva maksimimäärä) sekä 12 ja 16 gigatavun LPDDR5X-muistivaihtoehdoista. Yritys on myös jo jakanut virallisia pressikuvia, joissa esiintyy laitteen mattamusta ja vihreä värivaihtoehto. Kuvissa näkyy myös selvästi uusi kamera-design sekä luvattu Alert slider -kytkin.

Kiinan hyväksyntäviranomainen TENAA on lisäksi julkaissut hyväksyntädokumentit PBH110-koodinimellä kulkevasta laitteesta, joka on saatavilla olevien tietojen perusteella juurikin OnePlus 11. Dokumentit vahvistavat mm. 6,7-tuumaisen QHD+ AMOLED -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella, 3,18 GHz maksimikellotaajuudella toimivan järjestelmäpiirin (Snapdragon 8 gen 2), 256 ja 512 Gt:n tallennustilavariantit sekä mitä ilmeisimmin kahdesta 2435 mAh kennostosta koostuvan akun (yhteensä 4870 mAh). Kamerapuolella on TENAA:n mukaan 16 megapikselin etukamera sekä 50 + 48 + 32 megapikselin kolmoistakakamera.

Samalla PBH110-koodinimellä on myös jo vuotanut Antutu-testituloksia, joissa laite on saanut 1 341 080 pisteen tuloksen.

