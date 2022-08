NVIDIAn H100 ota maailman ensimmäinen HBM3-muistia hyödyntävä laskentapiiri, mutta vain OAM-versiona; PCIe-versiossa on HBM2e-muistit.

NVIDIA on kertonut HotChips 34 -tapahtumassa yksityiskohtaisempaa tietoa aiemmin tänä vuonna esitellystä Hopper-arkkitehtuuriin perustuvasta H100-laskentasirusta. Yhtiö on lisäksi varmistanut hiljattain osavuosikatsauksessaan H100-kiihdytinten olevan tuotannossa ja niiden toimitusten alkavan tämän vuoden aikana.

H100 on TSMC:n 4N-prosessilla valmistettu monoliittinen, peräti 80 miljardista transistorista rakentuva piiri. Sen sisään on mahdutettu 132 SM-yksikköä, joiden luvataan tarjoavan kaksinkertaista nopeutta samalla kellotaajuudella A100:n verrattuna. Uudet 4. sukupolven tensoriytimet lisäävät tuen uudelle FP8-tarkkuudelle ja kaksinkertaistaa muiden tarkkuuksien suorituskyvyn. Tuettuna on myös uusi DPX-käskykanta sekä Tensor Memory Accelerator -yksikkö asynkroniseen datan siirtoon.

Laskentapiirin sisällä rakenne sisältää aiempien SM, GPC ja uuden Thread Block Clusters -ryhmittelyn, jossa neljä SM-yksikköä pääsevät kommunikoimaan aiempaa suoremmin keskenään SM-to-SM network -vaihteen kautta. Eri Thread Block Clustereiden välinen kommunikaatio tapahtuu yhteensä 50 megatavuisen L2-välimuistin kautta. NVIDIAn mukaan uusi taso vaadittiin yksinkertaisesti jättimäiseksi kasvaneen koon vuoksi.

H100:n kaverina on mallista riippuen 80 Gt joko HBM3 (OAM) tai HBM2e (PCIe) muistia. HBM-pinoja on kuusi yhteensä 6144-bittisen muistiväylän takana, mutta saantojen vuoksi yksi muistipinoista on aina pois käytöstä. Ulkoiseen kommunikaatioon piiristä löytyy NVLink- ja PCI Express 5.0 -tuet.

Suosittelemme syvemmin aiheesta kiinnostuneille esimerkiksi Serve the Homen kattavampaa lähdeartikkelia.

Lähde: Serve the Home