Tulevan OnePlus 8 Pron värivaihtoehdot pressikuvavuodon kohteena

Hillityn mustan ohella vaihtoehtoina ovat ainakin mattapintainen turkoosi sekä purppuransininen.

Luotettavaksi mobiilimaailman tietovuotajaksi profiloitunut Roland Quandt on julkaissut WinFuture-sivustollaan suuren määrän aidoilta vaikuttavia pressikuvia vajaan parin viikon päästä julkaistavasta OnePlus 8 Pro -älypuhelimesta. Kuvissa esiintyy kolme eri värivaihtoehtoa – vihertävä Glacial Green, purppuranvärinen Ultramarine sekä musta Onyx Black.

Ulkoisesti kuvien laite vastaa melko tarkasti viime lokakuussa OnLeaksin julkaisemia renderöintejä. Näyttö on kaarevareunainen ja muotoilu muistuttaa varsin paljon viimevuotisia Pro-malleja. Ponnahtavasta etukamerasta on luovuttu, joka mahdollistaa huhujen mukaan IP68-suojauksen.

Teknisesti Quandt on onnistunut tarkentamaan muutamia yksityiskohtia. Näytön kerrotaan olevan 6,78-tuumainen, tukevan QHD+-tarkkuutta sekä 120 Hz ruudunpäivitysnopeutta. Lisäksi näytön kerrotaan tukevan HDR10+-standardia ja pystyvän jopa 1300 nitin pistemäiseen kirkkauteen. Näyttöreikään sijoitetun etukameran tarkkuudeksi kerrotaan 16 megapikseliä.

Quandt vahvistaa myös huhut takapuolen laajakulmakamerasta, jonka siis kerrotaan käyttävän Sonyn uutta 48 megapikselin IMX 689 -sensoria aiempaa suurikokoisemmilla pikseleillä. 120 asteen ultralaajakulmakamerassa on tiettävästi 48 megapikselin IMX 586 -sensori, 3x telekamera käyttää 8 megapikselin sensoria ja lisäksi apuna on vielä viiden megapikselin sensori väridatan keräämiseen. OnePlus itse on jo vahvistanut Snapdragon 865 -järjestelmäpiirin, LPDDR5-muistin sekä UFS 3.0 -tallennustilan käytön.

OnePlus-pomo Pete Lau on jo paljastanut sen verran, että OnePlus 8 -mallit tulevat maksamaan alle 1000 euroa. Se ei kuitenkaan monia hintojen karkaamista pelkääviä OnePlus-faneja suuremmin lämmitä.

Lähde: WinFuture