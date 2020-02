GeForce Now -palvelu mahdollistaa jo omistamiesi pelien pelaamisen esimerkiksi puhelimella striimaten palvelimmella pyörivää peliä.

Pelien pyörittäminen palvelimilla ja striimaaminen esimerkiksi puhelimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen yleistyy hitaasti mutta varmasti. Markkinoilta on kadonnut monia toimijoita, mutta myös uusia on saatu mukaan ja tarjolla on sekä pilvipohjaisia ratkaisuja, että omalla tietokoneella pyöriviä vaihtoehtoja.

NVIDIA on nyt julkaissut virallisesti jo pidempään olemassa olleen GeForce Now -striimauspalvelunsa, mutta tähän asti palvelu on ollut beetavaiheessa ja pääsy siihen on ollut tavalla tai toisella rajattua. Palvelu on jatkossa avoin kaikille halukkaille ja tarjolla on sekä ilmaisjäsenyys että kuukausimaksullinen vaihtoehto. Pelattavana ovat kaikki tuetut käyttäjän muista pelikirjastoista löytyvät pelit. Palvelun verkkosivuilta löytyy erillinen hakutyökalu, jolla voi tarkistaa onko tietty peli pelattavissa GeForce Now:n kautta. Lisäksi palveluun kuuluu tällä hetkellä yli 30 ilmaispeliä.

Ilmaisjäsenyydellä käyttäjä voi joutua jonottelemaan ja palvelu sallii maksimissaan tunnin kestävät pelisessiot kerrallaan. Maksullinen versio on hinnoiteltu Suomessa 5,49 euroon kuukaudessa rajallisen tarjousajan. Tarjoushinta on voimassa enintään vuoden, jonka jälkeen hinta muuttuu sen hetkisen GeForce Now Premium -tilauksen tasolle. Maksulliseen versioon kuuluu prioriteettipääsy palveluun ruuhkatilanteissa, 90 päivän ilmaisjakso ennen maksullisen tilausjakson alkua, peli-istuntojen maksimipituus on yhden sijasta neljä tuntia ja peleissä voidaan käyttää säteenseurannan kiihdytystä.

GeForce Now -palvelu vaatii 720p60-resoluutiolla 15 Mbps:n ja 1080p60-resoluutiolla 25 Mbps:n edestä kaistaa. Lisäksi verkkoyhteys on toteutettava joko suoraan verkkojohdolla tai 5 GHz:n Wi-Fi-verkossa. Pavelu toimii Windows- ja Mac -tietokoneissa, Android-puhelimissa ja yhtiön omassa Shield-mediajatkeessa. Tarkemmat laitteistovaatimukset löydät palvelun sivuilta.

Lähde: NVIDIA