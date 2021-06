NVIDIA julkaisi GeForce RTX 3080 Ti- ja 3070 Ti -näytönohjaimet

NVIDIA esitteli suorituskykyisemmät Ti-versiot syksyllä lanseeratuista 3080- ja 3070-näytönohjaimistaan.

NVIDIA julkaisi Computex-virtuaalimessujen keynote-esityksensä yhteydessä uudet GeForce RTX 3080 Ti- ja 3070 Ti -näytönohjaimet. Suorituskykyisempi GeForce RTX 3080 Ti saapuu myyntiin torstaina 3. kesäkuuta ja sen veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 1199 dollaria ja Suomessa alkaen 1249 euroa. GeForce RTX 3070 Ti saapuu myyntiin viikko myöhemmin 10. kesäkuuta ja sen suositushinta Suomessa on alkaen 629 euroa.

GeForce RTX 3080 Ti on varustettu samalla GA102-grafiikkapiirillä kuin syksyllä julkaistut 3080- ja 3090-mallit, mutta 3080:een verrattuna käytössä on 17 % enemmän CUDA-ytimiä, muistikaista on 20 % nopeampi ja näyttömuistia on kaksi gigatavua enemmän. TGP eli näytönohjaimen tehonkulutus on noussut 320 watista 350 wattiin. 3090:een verrattuna näyttömuistia on puolet vähemmän, näytönohjaimesta ei löydy fyysistä NVLink SLI -liitintä ja grafiikkapiiristä on kytketty yksi TPC- eli Texture / Processor Cluster -yksikkö enemmän eli 256 CUDA-ydintä ja 2 RT-ydintä enemmän pois käytöstä.

GeForce RTX 3070 Ti perustuu GA104-grafiikkapiiriin ja 3070:een verrattuna se tuo mukanaan 4 % enemmän CUDA-ytimiä, grafiikkapiiri toimii korkeammalla kellotaajuudella ja näyttömuisti on päivitetty GDDR6:sta GDDR6X:ään, jonka myötä muistikaista on 35 % nopeampi. Näytönohjaimen tehonkulutus on noussut 220 watista 290 wattiin.

Molemmat uutuudet ovat LHR- eli Lite Hash Rate -malleja eli Ethereumin louhintanopeus on rajoitettu, jotta näytönohjaimet päätyisivät louhijoiden sijaan pelaajien käsiin.

io-techin ennakkotietojen mukaan Pohjoismaissa olisi hyllytavarana myyntiin tulossa muutamia satoja 3080 Ti -näytönohjaimia eri valmistajilta, mutta hintataso tulee olemaan huomattavasti kalliimpi kuin NVIDIAn ilmoittama suositushinta todennäköisesti lähellä 2000 euroa tai yli. GeForce RTX 3080 -näytönohjaimen todellinen hintataso Suomessa on tällä hetkellä alkaen 1350 eurosta ylöspäin ja RTX 3070:n 950 eurosta ylöspäin, eikä kumpaakaan löydy suomalaisilta jälleenmyyjiltä suoraan hyllystä.

io-tech julkaisee GeForce RTX 3080 Ti -testiartikkelinsa huomenna 2. kesäkuuta klo 16 eli 24 tuntia ennen myynnin alkamista.

Lähde: NVIDIA