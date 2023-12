Julkaisu tapahtui alle kuukausi siitä, kun Yhdysvaltain kauppaministeri varoitti yhtiötä julkaisemasta uusia kauppapakotteet kiertäviä malleja.

NVIDIA joutui jokin aika sitten tikun nokkaan, kun Yhdysvaltain kauppaministeri varoitti sitä ja muita tekemästä uusia ”Kiina-malleja” juuri ja juuri kiertämään pakotteet. Tästä riippumatta huhuttu GeForce RTX 4090D on nyt julkaistu virallisesti.

GeForce RTX 4090 D on Kiinan markkinoille tarkoitettu karsittu versio RTX 4090 -näytönohjaimesta. Grafiikkapiirin ominaisuuksia on leikattu juuri sen verran, että se mahtuu Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden rajojen sisäpuolelle.

Alkuperäisen GeForce RTX 4090:n AD102-300-grafiikkapiirissä on käytössä 128 SM-yksikköä ja nyt julkaistun RTX 4090 D:n AD102-250:ssä on tiputettu niiden määrä 114 yksikköön, mikä tarkoittaa 14592 CUDA-ydintä. Lisäksi tensoriydinten määrä on tiputettu 512:ta 456:een.

Siinä missä ydinten määrää on rukattu alaspäin, on RTX 4090D:n grafiikkapiirin peruskellotaajuutta puolestaan kasvatettu 2235 MHz:stä 2280 MHz:iin. 2520 MHz:n Boost-kellotaajuus on pidetty ennallaan. Myös 21 Gbps:n GDDR6X-muistit 384-bittisen muistiväylän jatkeena ovat identtiset mallien välillä, mutta TDP:tä on saatu rukattua 25 wattia alas 425 wattiin. GeForce RTX 4090D ei tue ylikellotusta.

