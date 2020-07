Uudet ajurit tuovat mukanaan Game Ready -leiman Death Stranding -pelille ja viimeisimmät optimoinnit F1 2020:lle sekä Horizon Zero Dawn: Complete Editionille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 451.67 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 451.67 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Death Stranding -pelin PC-versiolle. Lisäksi ajureiden kerrotaan sisältävän optimaalisen tuen Horizon Zero Dawn: Complete Edition- ja F1 2020 -peleille. Ajureiden mukana ei ole uusia SLI-profiileita.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen bugien listalta löytyvät muun muassa Detroit: Become Human -pelin satunnaiset kaatuilut, Kepler-arkkitehtuuriin perustuvien SLI-kokoonpanojen kaatuilu työpöydälle, kun G-Sync on käytössä sekä GeForce GTX 1050 Ti -näytönohjaimia kannettavissa vaivanneet erilaiset kaatuilut aina Blue Screen of Deathia myöten. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Mechwarrior 5 -pelin kaatuilut DirectX 12 -rajapinnalla, useiden pelien satunnaiset ”jäätymiset” muutamiksi sekunneiksi kerrallaan, Shadow of the Tomb Raiderin kaatuilu DirectX 12 -rajapinnalla, kun Hardware-accelerated GPU Scheduling on käytössä sekä vanha tuttu eli Forza Motorsport 7 -pelin joissain kanttareissa esiintyvät mustat raidat. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä