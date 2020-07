Phanteksilta uusi verkkoetupaneelia käyttävä Eclipse P500A -miditornikotelo ja SK PWM -tuulettimia

Uudet SK PWM -tuulettimet tulevat saataville sekä mustana että D-RGB-versiona.

Phanteks on esitellyt Eclipse-koteloperheeseensä uuden P500A-mallin, joka asettuu P600S:n ja P400A:n väliin. Kyseessä on ylemmän keskikokoluokan miditornikotelo, joka käyttää muista Px00A-malleista tuttua rei’itettyä etupaneelia hyvän ilmankierron saavuttamiseksi. Kotelosta on saatavilla kokomusta perusversio sekä osoitettavalla (addressable) valaistuksella varustettu D-RGB-versio.

P500A:n mukautettava sisusta tarjoaa tilat jopa E-ATX-emolevyille, 190 mm korkeille prosessoricoolereille sekä 435 mm pitkille näytönohjaimille, jotka on mahdollista asentaa myös pystyyn. 2,5 tuuman tallennusasemille on kolme pikakiinnitettävää kelkkaa ja 3,5 tuuman kiintolevyille kaksi pinottavaa kelkkaa. Lisävarusteilla koteloon on mahdollista asentaa jopa 10 3,5 tuuman kiintolevyä tai 13 2,5 tuuman levyä.

Tuuletinpaikkoja on jopa seitsemän 120 mm tuulettimille tai kuusi 140 mm tuulettimille. D-RGB-mallin mukana tulee puolestaan kolme 140 mm SK140 DRGB-tuuletinta. P500A tarjoaa myös mahdollisuuden asentaa jopa 360 tai 420 mm jäähdyttimen eteen ja 280 tai 360 mm jäähdyttimen kattoon.

Phanteks Eclipse P500S tekniset tiedot:

Ulkomitat: 240 x 510 x 505 mm (L x K x S)

Paino: 8 kg

Materiaali: jauhemaalattu teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Etupaneeli: USB Type-C Gen.2, 2 x USB Type A 3.0, 3,5 mm mikrofoni/kuuloke

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (280 mm max. leveys), ATX, micro-ATX, mini-ITX

3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl (laajennettavissa lisävarusteilla kymmeneen)

2,5 tuuman levypaikat: 3 kpl (laajennettavissa lisävarusteilla 13:een)

Laajennuskorttipaikat: 7 + 3 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 435 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 190 mm

Virtalähteen maksimipituus: 195 – 250 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 2 x 140 mm tai 3 x 120 mm katossa

Tuulettimet: 2 x 140 mm (D-RGB-mallissa 3 x 140 mm)

Jäähdytinyhteensopivuus: 360/420 mm edessä (paksuus 95 mm), 120/140 mm takana, 280/360 mm katossa (paksuus 65 mm)

Kotelon ohella yritys esitteli myös uudet SK PWM -tuulettimet, jotka tulevat saataville sekä mustina että A-RGB-versiona. RGB-versioiden läpikuultava roottori on varustettu osoitettavalla valaistuksella. SK-malleissa on yhdeksän voimakkaasti muotoiltua roottorin lapaa sekä kumivaimennetut kiinnityspisteet. 140 mm mallien kierroslue on 500 – 1500 RPM, maksimimelutaso 36 dBA ja maksimi-ilmavirta 84,5 CFM. 120 mm malleissa vastaavat lukemat ovat 500 – 1500 RPM, 27 dBA ja 50 CFM.

Kotelon mustan perusversion suositushinta on 99,90 euroa ja D-RGB-versioiden 129,90 euroa. D-RGB-versiosta on saatavilla musta ja valkoinen etupaneeli. Saataville ne tulevat heinäkuun aikana. Phanteks antaa kotelolle viiden vuoden takuun. Tuulettimien hintahaarukka on 7,90 – 14,90 euroa koosta ja valaistuksesta riippuen. D-RGB-malleista tulee saataville myös kolmen pakkauksia 34,90 ja 39,90 euron hintaan.

Lähde: Phanteks (1)(2)