NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 456.55 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 456.55 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki NVIDIA Reflex -teknologialle Call of Duty: Modern Warfare- ja Call of Duty: Warzone -peleissä. Yhtiön sisäisten testien mukaan Reflexin käyttöönotto pienentää pelissä viiveitä näytönohjaimesta riippuen 2–10 millisekuntia. Lisäksi ajureissa on mukana viimeisimmät optimoinnit Star Wars: Squadrons -pelille.

Ajureiden luvataan parantavan myös joidenkin pelien vakautta GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla. Tällä viitataan ilmeisesti käyttäjien raportoimiin kaatumisongelmiin ja ainakin väliaikainen ratkaisu on ilmeisesti näytönohjaiden jännitteiden lasku. TechBBS:n käyttäjäraporttien mukaan näytönohjainten jännitekäyrästä olisi viety terävin pykälä pois, minkä lisäksi korkeimmat Boost-kellotaajuudet olisivat jonkin verran matalampia.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattujen bugien listalle ovat löytäneet tiensä muun muassa Windows Event Login prosessorikäyttöasteen kasvaminen, GeForce Experiencen Render Latency -asetuksen satunnainen jumittuminen 0:aan Vulkan-peleissä sekä NVIDIA Container -palvelun kaatuminen uni- tai horrostilasta herättäessä. Lisäksi korjattujen ongelmien listassa mainitaan useiden G-Sync Compatible -näyttöjen poistaminen ajureiden sisäiseltä listalta, mutta ei tarkenneta tarkoitetaanko tällä aiempien ajureiden virheellisesti sieltä poistamien näyttöjen palauttamista listalle, vai näyttöjen poistamista listalta.

Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi pelihahmojen nykiminen World of Warcraft: Shadowlands -pelissä yli 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella, Fortniten kaatuilu BSOD-ruutuun 4K-resoluutiolla sekä Samsung G9 -näytön pimeneminen 240 hertsin virkistystaajuudella RTX 3080- ja RTX 3090 -näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden muutoksiin tarkemmin NVIDIAn artikkelissa sekä ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä