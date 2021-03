NVIDIA julkaisi PCIe ReBAR -tuen mahdollistavat GeForce 465.89 -ajurit

PCIe ReBAR-tuen lisäksi ajureissa on muun muassa uusimmat päivitykset Outriders-, Dirt 5-, Evil Genius 2- ja Kingdom Hearts -peleille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 465.89 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 465.89 -ajureissa on poikkeuksellisen paljon uudistuksia. Mukana on Game Ready -leima Outriders-pelille sekä viimeisimmät optimoinnit Dirt 5:een säteenseurannan lisäävälle päivitykselle, Evil Genius 2: World Dominationille ja Kingdom Hearts -sarjan peleille Epic Games Storessa. Ajureissa on myös uudet SLI-profiilit Shenmue III- ja The Medium -peleihin, mutta vain Turing-arkkitehtuurin näytönohjaimille.

Lisäksi ajurit tukevat PCI Express Resizable BAR -ominaisuutta kaikilla RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, kunhan myös näytönohjaimen BIOS on päivitetty tuen lisäävällä työkalulla. Ajurit sisältävät myös beetatuen GeForce-näytönohjainten virtualisoinnille sekä tuen OpenCL 3.0 -rajapinnalle. OpenCL-tuen tilanne on sikäli erikoinen, että yhtiön tuki 2.x-versioille on edelleen keskeneräinen ja beeta-asteella, mutta toisaalta OpenCL 3.0 tekee niistä valinnaisia ominaisuuksia ja vain 1.2-tason tuki on vaadittu kaikilta OpenCL 3.0 -laitteilta. Voit tutustua rajapintaan tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös korjattu aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat esimerkiksi Rainbow Six: Siegessä pikselöitynyt savu Vulkan-rajapinnalla, RTX 2060 -näytönohjaimia vaivannut BSOD-kaatuminen (DPC_WATCHDOGS_VIOLATION) kun näytönohjaimella pelataan peliä ja pyöritetään YouTube-videota samanaikaisesti, sekä pidempään joitain Turing- ja Ampere-kokoonpanoja vaivanneet normaalia korkeammat lepotilan tehonkulutukset tietyillä G-Sync-näytöillä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi World of Warcraft: Shadowlandsissa mahdollisesti tapahtuva satunnainen vilkunta, YouTube-videoiden mahdollinen tökkiminen, kun nettisivua vieritetään samalla ylös- tai alaspäin, Batman: Arkham Knightin kaatuminen Turbulence Smoke -ominaisuus käytössä ja SteamVR-pelien tökkiminen ja hidastelu käynnistyksessä, jos taustalla pyörii jokin näytönohjaimen tietoja tarkkaileva sovellus. Voit tutustua kaikkiin ajureiden muutoksiin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

