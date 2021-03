NVIDIA julkaisi PCIe Resizable BAR -tuen GeForce RTX 3060 Ti:lle, 3070:lle, 3080:lle ja 3090:lle

Resizable BAR mahdollistaa prosessorille pääsyn koko näytönohjaimen muistiin pienen 256 megatavun siivun sijasta.

AMD:n julkaistua Smart Access Memoryksi kutsumansa PCI Express Resizable BAR -tuen näytönohjaimilleen, lupasi NVIDIA tuoda tuen ominaisuudelle myös omille näytönohjaimilleen. Ensimaistiaiset tästä saatiin GeForce RTX 3060:n ja RTX 30 -sarjan mobiilimallien muodossa, mutta eilen ensimmäinen AIB-valmistaja julkaisi päivitystyökalut myös muille RTX 30 -sarjan työpöytämalleille. Voit tutustua ominaisuuteen tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

Nyt NVIDIA on julkaissut tuen PCIe ReBAR -ominaisuudelle koko GeForce RTX 30 -sarjalle myös virallisesti. Yhtiön tukisivuilla on julkaistu artikkeli, jossa on linkki sekä päivitystyökaluun yhtiön omille Founders Edition -näytönohjaimille että ainakin useimpien AIB-valmistajien tukisivuille, tai vähintään ohjeet oikean sivun löytämiselle. AIB-valmistajista on listattuna tähän mennessä Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY ja Zotac.

Vaikka päivitykset ovat teknisesti BIOS-päivityksiä, ne on toteutettu poikkeuksellisesti työkalulla, joka päivittää BIOSin automaattisesti tukemaan ominaisuutta ilmeisesti kuitenkaan korvaamatta koko BIOSia. Esimerkiksi NVIDIAn Founders Edition -malleille on olemassa vain yksi yhteinen päivitystyökalu.

NVIDIAn verkkosivuilta löytyy seikkaperäiset ohjeet työkalun käyttämiseen ja selkeät askelmerkit kahteen mahdolliseen ongelmatilanteeseen. Ensimmäisessä tapauksessa virhe tapahtuu jo ennen päivityksen aloittamista, jolloin tietokoneen tulisi käynnistää uudelleen ennen uutta yritystä, mutta toisessa tapauksista virhe tapahtuu kesken päivitysprosessin, jolloin tietokonetta ei saa missään nimessä käynnistää uudelleen. Mikäli virhe tapahtuu kesken päivitysprosessin, tulee työkalu ajaa uudelleen ilman uudelleenkäynnistystä välissä ja mikäli sekään ei auta, on otettava yhteyttä näytönohjaimen valmistajaan. Myös ajurit on syytä päivittää tuoreimpiin Game Ready -ajureihin, ennen työkalun ajoa.

Lähde: NVIDIA