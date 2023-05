NVIDIA julkaisi uuden G-Sync ULMB2-teknologian liiketerävyyttä parantamaan

Firmware-päivityksenä toimitettava uusi G-Sync-ominaisuus saa NVIDIAn mukaan 360 hertsin virkistystaajuuden vastaamaan jopa 1440 hertsin liiketerävyyttä.

NVIDIA on vahvasti läsnä Computex 2023 -messuilla, mutta suurin osa yhtiön tarjonnasta on keskittynyt datakeskuksiin ja tekoälyyn. Poikkeuksen tähän tekee uusi G-Sync Ultra Low Motion Blur 2 eli ULMB2.

G-Sync ULMB2 on uusi, firmware-päivityksellä G-Sync-näyttöihin toimitettava toimintatila. Sen luvataan toimittavan jopa yli 1000 hertsin näyttöä vastaavaa liiketerävyyttä. Tässä vaiheessa teknologia on saatavilla vasta Acerin Predator XB273U F:lle ja Asuksen ROG Swift PG27AQN:lle. Kumpaakin yhdistää 27” koko, 1440p resoluutio ja 360 hertsin maksimi virkistystaajuus. Seuraavaksi tuki laajenee samaan sarjaan kuuluvalle AOC Agon AG276QSG:lle sekä Asuksen ROG Swift Pro PG248QP:lle, joka on muista poiketen 25” näyttö 1080p-resoluutiolla ja 540 hertsin virkistystaajuudella.

ULMB2:n uusi kikka on taustavalaistuksen välkynnän ajoittaminen juuri oikein. Se sytyttää taustavalon vasta, kun joka pikseli on saavuttanut tavoitevärinsä. Koska taustavalo paukahtaa kuitenkin kerralla koko näytölle, mikä johtaa helposti kaksoiskuviin. ULMB2 korjaa tämän muuttamalla pikseleiden vasteaikaa siten, että ne ovat oikeassa väriarvossaan samanaikaisesti. NVIDIA on nimennyt ominaisuuden Vertical Dependent Overdriveksi.

NVIDIAlla on omassa ULMB2-artikkelissaan useita havainnollistavia videoita teknologiasta.

Lähde: NVIDIA