NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 442.59 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 442.59 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima Call of Duty: Warzone -pelille. Sen lisäksi mukana on korjaus NBA 2K20 -pelin kaatumiselle vilkkuvan ruudun kera sekä kannettavien kaatumiselle BSOD-virheeseen, kun niihin liitetään VR-lasit. Windows 7 -käyttöjärjestelmällä ajurit varmistavat lisäksi, että käyttöjärjestelmään on asennettu Microsoftin SHA2-tuki, jonka ajurit tulevat vaatimaan jatkossa aina.

Ajureiden tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi kanttareissa näkyvä musta palkki Forza Motorsport 7 -pelissä joillain radoilla ja Rainbow Six: Siegen vilkkuminen Vulkan-rajapinnalla, jos käytössä on G-Sync ja käyttäjä on vaihtanut täyden ruudun ja ikkunoidun tilan välillä. Lisäksi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Call of Duty: Warzonessa ei voida käyttää ShadowPlay- tai Screenshot-ominaisuuksia. Freestyle-ominaisuus taas ei toimi kyseisessä pelissä vielä lainkaan. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

