Xiaomi esitteli uudet Snapdragon 720G -piiriä käyttävät Redmi Note 9 -älypuhelimensa

Xiaomi siirtyi edeltäjämallissa käytetystä Mediatekin järjestelmäpiiristä Qualcommin uutuuspiiriin.

Xiaomi on esitellyt odotetusti tänään Intiassa uudet Redmi Note 9 -älypuhelinmallinsa Pron ja Pro Maxin, joiden erot löytyvät kamerasta ja latausnopeudesta. Kyseessä ovat seuraajamallit viime kesänä julkaistulle ja io-techinkin testissä hyvin pärjänneelle Redmi Note 8 Pro -mallille. Perusmalli ei ainakaan vielä toistaiseksi nähnyt päivänvaloa.

Uusien Redmi Note 9 -mallien ulkomitat ja paino ovat kasvaneet hieman edeltäjämalliin nähden. Ulkoisesti Pro ja Pro Max ovat keskenään identtisiä. Molempia malleja vauhdittaa Qualcommin hiljattain julkaisema 8 nanometrin prosessilla valmistettava Snapdragon 720G -piiri, jonka parina on Pro-mallissa 4 tai 6 Gt ja Pro Maxissa 6 tai 8 Gt RAM-muistia. Tallennustilaa löytyy versiosta riippuen 64 tai 128 Gt. 6,67-tuumainen LCD-näyttö tukee Full HD+ -tarkkuutta ja 16 tai 32 megapikselin etukamera on sijoitettu reikään näytön yläreunaan.

Molemmissa puhelimissa on neljä takakameraa, mutta eroa on pääkameran toteutuksessa – Prossa se perustuu 48 megapikselin ja Pro Maxissa 64 megapikselin sensoriin. Kolme muuta kameraa ovat identtisiä. Molemmissa malleissa on suurikokoinen 5020 mAh akku, mutta latausnopeudessa on eroa. Pro-mallin latausteho on 18 W, kun taasen Maxin 33 watin pikalatauksen luvataan täyttävän akun puolilleen 30 minuutissa. Käyttöliittymänä toimii MIUI 11, mutta Android-versiosta ei löydy tuotesivuilta tarkempaa tietoa.

Redmi Note 9 Pro (Max) tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,8 x 76,7 x 8,8 mm

Paino: 209 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 5 edessä ja takana, P2i-roiskesuojaus

6,67″ IPS LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, 450 nit

Snapdragon 720G -järjestelmäpiiri (2 x 2,3 GHz Cortex-A76, 6 x Cortex A55 CPU, Adreno 618 GPU, X15-modeemi)

4, 6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, Dual SIM, VoLTE

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin, älyvahvistin, monokaiutin, sormenjälkitunnistin kyljessä

Pron neloistakakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, 1/2,25″ sensori, f1.79 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 119-asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, 2 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera Videokuvaus: 4K 30 FPS; 1080p 120 FPS ja 720p 960 FPS hidastuskuvaus

Pro Maxin neloistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera, 1/1,7″ sensori, f1.89 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 119 asteen kuvakulma, f2.2 5 megapikselin makrokamera, 2 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera RAW-kuvaus, kehittyneempi yötila Videokuvaus: 4K 30 FPS; 1080p 120 FPS ja 720p 960 FPS hidastuskuvaus

Etukamera: 16 megapikseliä, (Pro Max: 32 megapikseliä)

5020 mAh litiumpolymeeriakku, USB 2.0 Type-C, 18 W pikalataus (Max: 33 W)

Android, MIUI 11

Note 9 Pron myynti alkaa Intiassa maaliskuun 17. päivä 12999 rupian (155 euroa) lähtöhintaan. Note 9 Pro Maxin myynti alkaa puolestaan 16. maaliskuuta 14999 rupian (180 euroa) lähtöhintaan. Laitteet tulevat suurella todennäköisyydellä myyntiin myös Suomessa ja hintataso tulee Aasian hintojen perusteella olemaan samaa luokkaa edellisen sukupolven mallien kanssa.