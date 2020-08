NVIDIA julkaisi uudet GeForce 452.06 -ajurit näytönohjaimilleen

GeForce 452.06 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Microsoft Flight Simulatorille sekä viimeisimmät optimoinnit Tony Hawk's Pro Skater 1+2-, A Total War Saga: Troy ja World of Warcraft: Shadowlands -peleille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 452.06 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 452.06 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Microsoft Flight Simulatorille. Lisäksi ajureissa on mukana viimeisimmät optimoinnit World of Warcraft: Shadowlandsin esiversiolle Public Test Realm -palvelimilla, Total War Saga: Troylle sekä Tony Hawk’s Pro Skater 1+ 2:lle. Ajurit tukevat myös uusimpia G-Sync Compatible -näyttöjä.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Korjattujen bugien listalta löytyvät tällä kertaa muiden muassa Shadow of the Tomb Raiderin kaatuminen DirectX 12 -rajapinnalla Hardware-accelerated GPU scheduling -ominaisuus käytössä, Death Strandingin tekstuurien korruptoituminen sekä ainakin useita Assassin’s Creed -pelejä vaivannut hetkellinen jäätyminen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi World of Warcraft: Shadowlandsissa hahmojen nykiminen ruudunpäivitysnopeuden ollessa yli 60 FPS ja hahmojen välkyntä SLI-tilassa, HDCP-virheilmoitukset Valven Index VR-laseilla, Call of Duty: Modern Warfaren satunnaisesti tippuva suorituskyky säteenseuranta käytössä sekä Fortniten kaatuminen Blue Screen of Deathiin 4K-resoluutiolla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä