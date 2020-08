IBM julkisti Power10-prosessorit: maksimissaan 30 ydintä ja 240 säiettä per prosessorikanta

Power10:n uudistuksiin kuuluu muun muassa matriisilaskujen kiihdytin, joka tarjoaa parhaimmillaan yli 20-kertaista suorituskykyä Power9-prosessoriin verrattuna.

PC-tietokoneiden isänäkin tunnettu IBM on kadonnut vuosien varrella kuluttajien näköpiiristä palvelemaan lähes yksinomaan palvelinmarkkinoita. Nyt yhtiö on julkaissut Power-arkkitehtuurilleen jatkoa uuden Power10:n muodossa.

IBM:n Power10 on jättimäinen, 18 miljardista transistorista rakentuva ja Samsungin 7 nanometrin valmistusprosessilla valmistettava 602 neliömillimetrin siru. Prosessoriytimet tukevat SMT8-tilaa, mutta ne voidaan jakaa SMT4-tilassa myös kahdeksi ytimeksi. Siten yhdellä sirulla on näkökulmasta riippuen 16 tai 32 ydintä, joista on käytössä maksimissaan 15 tai 30.

Prosessorista tulee saataville yhden ja kahden sirun versiot samassa paketoinnissa, jolloin yhteen prosessorikantaan saa parhaimmillaan 240 säiettä. Yhden sirun malleja voidaan asentaa yhdelle emolevylle enintään 16 ja kahden sirun malleja enintään neljä. Yhdellä emolevyllä voi olla siis kylliksi rautaa peräti 1920 säikeen suorittamiseen samanaikaisesti.

Itse ytimissä uutta on matriisilaskuja esimerkiksi tekoälykäyttöön nopeuttava, Matrix Math Assist -käskyjä suorittava yksikkö. Jokaisen SMT8-ytimen parina oleva yksikkö sisältää neljä 512-bittistä kiihdytintä ja se tukee FP64-, FP32-, FP16-, BF16-, INT16-, INT8- ja INT4-tarkkuuksia. Jokaisessa SMT8-ytimessä on puolestaan kahdeksan 128-bittistä SIMD-linjaa ja kukin ydin pystyy parhaimmillaan neljään 32-bittiseen Load- ja kahteen 32-bittiseen Store-operaatioon kellojaksossa.

IBM luottaa Power10:ssä kahteen ulkoiseen pääväylään, PowerAXONiin ja OMI-väylään (Open Memory Interfaces), joista kumpikin tarjoaa kaistaa teratavun sekunnissa. PowerAXON-väylää hyödynnetään prosessorikantojen väliseen kommunikaatioon, OpenCAPI-standardin mukaisten lisälaitteiden liittämiseen sekä Memory Inception -ominaisuuteen, jolla yksi järjestelmä voi ottaa myös toisen järjestelmän muistin omaan käyttöönsä. OMI-muistiväylän jatkeeksi voidaan puolestaa asentaa esimerkiksi GDDR-muisteja DIMM-muodossa, perinteista DRAM-muistia (DDR4, DDR5) sekä haihtumattomia muisteja. Edellä mainittujen lisäksi prosessori tukee myös PCI Express 5.0:aa.

Power10 prosessorien sample-erät ovat jo nyt joidenkin kumppaneiden käsissä, mutta varsinaisesti prosessoreita hyödyntävien järjestelmien toimitukset aloitetaan vasta yli vuoden kuluttua eli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Lähteet: IBM, AnandTech