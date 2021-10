NVIDIA julkaisi uudet GeForce 496.13 -ajurit Windows 10:lle ja 11:lle

Ajureissa on Game Ready -leima Back 4 Bloodille ja viimeisimmät päivitykset pitkälle liudalle pelejä, mutta samalla on jätetty hyvästit Kepler-arkkitehtuurille ja Windows 7- ja 8(.1) -käyttöjärjestelmille.

NVIDIA on julkaissut uudet GeForce 496.13 -ajurit näytönohjaimilleen. Kyseessä on ensimmäiset Release 495 -sarjan ajurit, joiden myötä NVIDIA on tiputtanut kyydistä Windows 10:iä vanhemmat käyttöjärjestelmät ja Kepler-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet. Kepler-näytönohjaimille julkaistaan jatkossa vain kriittisiä tietoturvapäivityksiä.

GeForce 496.13 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen Game Ready -leima Back 4 Blood -pelille, sekä viimeisimmät päivitykset ja tuet Crysis Remastered Trilogy-, Baldur’s Gate 3-, The Riftbreaker- ja Sword and Fairy 7 -peleille sekä Rise- ja Shadow of the Tomb Raider- sekä Chivalry 2 -pelien DLSS-päivityksille. Valitettavasti mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin verrattuna ei ole mainintoja.

Release 495 -sarjan uudistuksia on ensimmäisessä kappaleessa mainittujen tuen karsimisten ohella mahdollisuus hallita varjostinvälimuistille varattua tilaa Shader Cache Size -option kautta, jonka lisäksi Optimus-kannettavien Vertical Sync -toiminto vastaa nyt työpöytänäytönohjaimia. Release 495 -sarjan myötä heitetään lisäksi hyvästit NvIFR OpenGL -tuelle.

Tuttuun tapaan uudet ajurit merkitsevät myös vanhemmista julkaisuista tuttujen bugien korjaamista. Tällä kertaa ongelmalistalta on pyyhitty esimerkiksi GeForce GTX 960 -näytönohjaimen ensisijaisen näytön hukkaaminen unitilassa tai tietokoneen sammutuksen myötä, RTX 3080 -mallien käynnistysongelmat kahdella Samsung Odyssey G70A 28” -näytöllä sekä Anselin ja Freestylen aiheuttamat epätarkat hahmot eri sovelluksissa. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan muiden muassa Doom Eternal -pelin pimeneminen HDR- ja FSR-ominaisuudet käytössä, Rise of the Tomb Raiderin katoavat hahmot ja taustat SSAA-reunojenpehmennyksellä, Division 2:ssa esiintyvät artifaktit sekä Deathloopin kaatuilu HDR-päällä ja Sonic & All-Stars Racingin kaatuilu hahmojen ajaessa veden läpi.

Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) sekä NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä