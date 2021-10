Apple on ilmoittanut pitävänsä 18. lokakuuta tämän syksyn toisen julkaisutilaisuutensa, joka kulkee markkinointinimellä unleashed, eli irrotettu tai vapautettu. Julkaisutilaisuus järjestetään jo totuttuun tapaan täysin virtuaalisesti internetissä striimattavana videona.

Julkaistu kuva ja lyhyt Twitterissä jaettu video ei juuri sisällöllisiä paljastuksia tarjoa, vaan videolla esiintyy vain Applen logo nopeasti liikkuvassa maisemassa, mikä voinee yhdessä nimen kanssa viitata julkaistavien laitteiden nopeuteen.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021