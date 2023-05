NVIDIA julkaisi uudet GeForce 532.03 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajurit tuovat mukanaan tuen juuri julkaistulle GeForce RTX 4060 Ti 8 Gt:lle sekä viimeisimmät optimoinnit DLLS 3 -peleille kuten The Lord of the Rings: Gollumille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 532.03 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien. GeForce 532.03 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki GeForce RTX 4060 Ti 8 Gt -näytönohjaimelle. Lisäksi ajureiden kerrotaan sisältävän viimeisimmät päivitykset tuoreille DLSS 3 -peleille sekä jopa kaksinkertaistavan päättelytehtävien (inference) suorituskyvyn suosituissa tekoälymalleissa kuten Stable Diffusion. Lisää asiasta kertoo NVIDIAn Game Ready -blogi. Tällä kertaa bugimetsästyksen uhreiksi ovat päätyneet Age of Wonders 4:n vakausongelmat sekä Ansel- ja Freestyle-ominaisuudet Bus Simulator 31:ssä, jotka eivät syystä tai toisesta toimineet aiemmilla ajureilla. Tiedossa olevien lista on pääosin tuttua luettavaa, listattuina ovat esimerkiksi HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, jos käytössä on muu kuin natiiviresoluutio, GeForce RTX 4090:n vilkkuva taivas Watch Dogs 2:ssa sekä Freestyle-filttereiden aiheuttamat pelien kaatuilut. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Lataa NVIDIAn ajurit täältä Keskustele foorumilla Ajurit GeForce Näytönohjaimet