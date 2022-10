NVIDIA julkaisi uudet GeForce RTX 3060 8 Gt- ja RTX 3060 Ti GDDR6X -mallit

Vaikka NVIDIA ymmärsi RTX 4080 12 Gt- ja 16 Gt -versioiden erojen hämmentävän asiakkaat, RTX 3060 8 Gt:n leikattu muistikaista mahtuu yhtiön käsityksen mukaan vielä saman nimen alle.

NVIDIAn on huhuttu jo aiemmin julkaisevan paitsi GDDR6X-version GeForce RTX 3060 Ti:stä, myös uuden 8 Gt:n version RTX 3060:sta. Nyt molemmat huhut ovat käyneet toteen ilman sen suurempia fanfaareita, mutta GeForce RTX 4080:n nimisekoilun jäljiltä myös toinen uusista julkaisuista jättää suuhun happaman maun.

GeForce RTX 3060 Ti:n uusi GDDR6X-versio tuskin herättää sen kummempaa kritiikkiä yleisössä. Ennakkotestit lupaavat vajaan 10 %:n suorituskyvyn parantumista ja grafiikkapiirin konfiguraatio on pidetty ennallaan, vain muistityyppi on vaihdettu nopeampaan. RTX 3060 Ti:ssä on siis malliin katsomatta käytössä 4864 CUDA-ydintä ja 256-bittinen muistiväylä ja ainoaksi eroksi jää kunkin valmistajan päättämättä tarkat kellotaajuudet. GDDR6-versiossa on käytössä 14 ja GDDR6X-versiossa 19 Gbps:n muistit, jonka myötä ensin mainituissa on muistikaistaa 448 Gt/s ja jälkimmäisessä 608 Gt/s. Ensimmäisenä omat RTX 3060 Ti GDDR6X -korttinsa julkaisi Asus TUF-perusmallin ja -OC-mallin voimin.

GeForce RTX 3060:n uusi 8 Gt:n versio on kuitenkin toisesta puusta. CUDA-ydinten määrään ei ole koskettu, eli niitä on edelleen 3584 kuten muissakin RTX 3060 –malleissa, mutta muistiväylä on joutunut pölkylle ja 192-bittisen sijasta tarjolla on nyt 128-bittinen muistiväylä. Käytössä on samat 15 Gbps:n GDDR6-muistit kuin aiemmissa malleissa, mutta koska muistiväylästä on leikattu kolmannes, katosi saman verran myös muistikaistasta. 12 Gt:n malleissa on muistikaistaa 360 Gt/s ja 8 Gt:n malleissa 240 Gt/s, mikä tulee varmasti tuntumaan myös suorituskyvyssä.

