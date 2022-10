NZXT H5 -mallit toimivat seuraajina suosituille H510 -malliston koteloille.

NZXT on julkistanut päivityksen suosittuun H510 -kotelomallistoonsa uuden H5-malliston muodossa. Uudet NZXT H5 -kotelot tulevat saatavilla Elite ja Flow -mallina, joista ensiksi mainittu tarjoaa lasisen etupaneelin ja myöhemmin tullut puolestaan verkkoetupaneelin.

Yleisilmeeltään muotoilu H5-malleissa muistuttaa vanhemmista H510-malleista, mutta koteloiden kattopaneeli on rei’itetty huomattavasti aiempaa pidemmältä matkalta, minkä myötä kattoon on mahdollista asettaa yhden sijaan kaksi 120 mm:n tuuletinta. Koteloiden kylkipaneelit irtoavat ilman työkaluja ja kotelon etupaneelin alalaidassa on yläviistoon suuntaava tuuletin, joka tarjoaa jäähdytystä erityisesti näytönohjaimelle.

NZXT H5 Eliten ja H5 Flown tekniset tiedot:

Ulkomitat: 227 x 464 x 446 mm (L x K x S)

Paino: 8,1 kg (Elite), 7,1 kg (Flow)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, kuulokeliitäntä

Yhteensopivat emolevyt: EATX (max 272 mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX

Levypaikat: 1+1 x 2,5”, 1 x 3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 365 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Tuuletinpaikat: Etupaneeli: 2 x 120 / 140 mm (Flow-mallissa mukana 2 x F Series RGB 140 mm -tuulettimet) Katossa: 2 x 120 mm Takana 1 x 120 mm (Elite-mallissa mukana 1 x F Series Quiet 120 mm -tuuletin) Pohjassa 1 x 120 mm (Molemmissa malleissa mukana 1 x F Series Quiet 120 mm -tuuletin)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 280 mm Katossa: 240 mm Takana: 120 mm



NZXT H5 -kotelot ovat saapuneet myyntiin välittömästi. H5 Flown suositushinta Yhdysvalloissa on 94,99 dollaria ja H5 Eliten 139,99 dollaria. Suomen markkinoilla kotelot löytyvät ainakin Jimm’sin valikoimista, joka on hinnoitellut ne 149,90 ja 189,90 euroon.

Lähteet: NZXT, TechPowerUp