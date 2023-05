NVIDIA julkisti GeForce RTX 4060- ja RTX 4060 Ti -näytönohjaimet

GeForce RTX 4060 Ti 8 Gt saapuu myyntiin ensi viikolla, mutta RTX 4060- ja RTX 4060 Ti 16 Gt -malleja joudutaan odottamaan heinäkuulle.

NVIDIA on julkistanut tänään hieman yllättäenkin GeForce RTX 4060 -perheen tuotteet. Saataville tulevat GeForce RTX 4060 8 Gt, 4060 Ti 8 Gt ja 4060 Ti 16 Gt.

Uudet GeForce-mallit perustuvat Ada Lovelace -arkkitehtuurin AD106-grafiikkapiiriin. Itse grafiikkapiirissä on 36 SM-yksikköä, mutta työpöytämalleissa ei RTX 4070 -mobiilimalleissa nähtyä täyttä piiriä tulla näkemään, vaan ne ovat kaikki tavalla tai toisella leikattuja. Grafiikkapiiri valmistetaan TSMC:n 5 nanometrin luokkaan kuuluvalla 4N-prosessilla.

GeForce RTX 4060 Ti tulee saataville sekä 8 että 16 Gt versioina. Mallit erottaa toisistaan vain muistin määrä ja sen kautta TDP-arvo. Grafiikkapiirissä on käytössä 34 SM-yksikköä eli 4352 CUDA-ydintä, 136 TMU-yksikköä, 136 tensoriydintä, 34 RT-ydintä sekä 48 ROP-yksikköä. GPU:n suoritusyksiköiden tukena on 32 Mt:n L2-välimuisti ja 128-bittinen GDDR6-muistiväylä, jonka jatkeena on 18 Gbps:n muistia, mikä tuottaa 288 Gt/s muistikaistan. GPU:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,31 ja 2,54 GHz. 8 Gt:n mallin TDP-arvo on 160 ja 16 Gt:n 165 wattia.

Pykälää matalammalta löytyy RTX 4060, jonka AD106-grafiikkapiirissä on käytössä vain 24 SM-yksikköä eli 3072 CUDA-ydintä, 96 TMU-yksikköä, 96 tensoriydintä, 24 RT-ydintä ja 32 ROP-yksikköä. Muistiväylä on edelleen 128-bittinen mutta sen jatkeena olevat 8 Gt muistia toimivat aavistuksen hitaammalla 17 Gbps:n nopeudella, mikä leikkaa muistikaistan 272 gigatavuun sekunnissa. GPU:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1,83 ja 2,46 GHz. TDP-arvoksi NVIDIA ilmoittaa 115 wattia.

Suorituskyvyn osalta NVIDIA vertaa uutuuksiaan RTX 30 -sukupolven vastaaviin malleihin 1080p-resoluutiolla ja pelin tuesta riippuen joko DLSS tai DLSS ja RT käytössä. RTX 40 -malleilla on käytössä DLSS Frame Generation sitä tukevissa peleissä. Yhtiön omien lukujen mukaan RTX 4060 Ti 8 Gt peittoaa RTX 3060 Ti:n noin 20-110 % erolla viidessä pelissä, kun Blenderissä ero on noin 25 ja Autodesk Arnoldissa reilut 45 %. RTX 4060:n verrokkina toimii RTX 3060 12 Gt, jonka ensin mainittu peittoaa pelistä riippuen oin 25-125 %:n erolla. Blenderissä eroa tulee noin 30 % ja Arnoldissa noin 60 %. Laajempia suorituskykyvertailuja löytyy NVIDIAn julkaisuartikkelista lähdelinkin takaa.

NVIDIA julkaisi vertailut samoin verrokkiparein myös energiatehokkuuden saralla. RTX 4060 Ti tarvitsee yhtiön lukujen mukaan noin 70 % RTX 3060 Ti:n tehosta saman suorituskyvyn saavuttamiseksi, kun RTX 4060:lle riittää noin 60 % RTX 3060 12 Gt:n tehonkulutuksesta samaan suorituskykyyn.

NVIDIA tuo GeForce RTX 4060 Ti 8 Gt:n myyntiin 24.5. eli ensi viikon keskiviikkona. Sen Founders Edition -versio on hinnoiteltu 459 euroon yhtiön omassa verkkokaupassa. RTX 4060 Ti 16 Gt ja RTX 4060 seuraavat perästä ja ne tulevat saataville tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana heinäkuussa. RTX 4060 Ti 16 Gt on hinnoiteltu alkaen 569 euroon ja RTX 4060 339 euroon. RTX 4060 Ti 8 Gt on kolmikon ainut, josta tulee saataville Founders Edition -versio.

