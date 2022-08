Kustakin Grace-prosessorista löytyy mm. 72 Armin Neoverse-ydintä, NVLink-väyliä sekä peräti 32 LPDDR5x-muistikanavaa.

NVIDIA julkisti keväällä uuden Grace-palvelinprosessorinsa yhdessä Hopper-laskentapiirin kanssa. Grace on tulossa saataville kahden prosessorin ”superprosessorina” tai yhden prosessorin ja yhden laskentapiirin yhdistelmänä.

Nyt NVIDIA on valottanut Grace-prosessoria ja sen toimintaa aiempaa tarkemmin. Grace-perustuu NVIDIAn Scalable Coherency Fabric -järjestelmään (SCF), jossa kuhunkin Cache Switch Nodeen (CSN) kytkeytyy kaksi prosessoriydintä ja kaksi SCF Cache -partitiota, sekä linkkejä muihin CSN:iin sekä osassa tapauksia muistiohjaimiin, NVLink-ohjaimiin tai PCIe-ohjaimiin. Järjestelmä on mahdollista skaalata ainakin 72 ytimeen asti, kuten Grace-prosessoreissa nähdään.

NVIDIAn mukaan kyse on sen täysin omasta järjestelmästä, mutta Tom’s Hardwaren mukaan se on hyvin yhdenmukainen Armin standardin CMN-700 Coherent Mesh Networkin ja sille tarjottujen kustomointimahdollisuuksien kanssa.

Koko Grace-piirin diagrammissa NVIDIA on listannut 18 neljän prosessoriytimen rypästä jaettuna kolmeen riviin, joiden välistä löytyy kaksi L3-partitiota. Yläpuolella on NVLink C2C -väylä ja alapuolella 56 PCIe Gen 5 -linjaa ja 12 cNVLink / PCIe -linjaa. Vasemmalla ja oikealla ulkolinjalla on kahdeksan 2-kanavaista muistiohjainta per puoli yhteydessä yhteensä 32 LPDDR5x-muistiväylään per prosessori.

Gracen prosessoriytimet ovat suoraan Armin valikoimasta poimittuja Neoverse N2 -ytimiä. Yhtiö ei virallisesti kertonut mistä Neoverse-mallista on kyse, mutta N2 on ainut Gracen tapaan Armv9:iä tukeva Neoverse-prosessori SVE2:llä ja muille moderneilla kommervenkeillä. Neoverse N2:t on myös suunniteltu TSMC:n 5 nanometrin prosesseille, joiden piiriin NVIDIAn käyttämä N4-prosessikin kuuluu.

Tom’s Hardwaren artikkelissa käydään läpi tarkemminkin NVIDIAn HotChips-esitystä uudesta Gracesta ja Grace-Hopper-noodeista. Suosittelemme asiasta kiinnostuneille lämpimästi sen lukua.

Lähde: Tom’s Hardware