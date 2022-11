NVIDIA kommentoi ensimmäistä kertaa sulavien 12VHPWR-liitinten kohua

NVIDIA on kertonut käyttävänsä kahden eri valmistajan adaptereita ja tutkivansa ongelmia aktiivisesti, mutta toistaiseksi yhtiö ei voi tehdä muuta kuin luvata nopeutettua takuuprosessia ongelmista kärsiville.

NVIDIAn GeForce RTX 4090 on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa näytönohjain, jossa on käytössä uusi 12VHPWR-virtaliitin. Uuden virtaliittimen kanssa on tullut kuitenkin odottamattomia ongelmia, kun useat käyttäjät ovat raportoineet virtaliitinten sulaneen osittain käytössä. RTX 4090:n lisäksi sama liitin tulee löytymään ainakin GeForce RTX 4080 -näytönohjaimista sekä Intelin uusista datakeskus-näytönohjaimista.

Toistaiseksi 12VHPWR-liitinten sulamisongelmien perimmäistä syytä ei varmuudella tiedetä. Potentiaalisia syyllisiä on useita ja ongelmat ovat todennäköisimmin monen eri seikan summa. Tällä hetkellä kuitenkin tiedetään, ettei ongelma koske yksin PCIe 8-pinnisiä liittimiä 12VHPWR:ksi muuttavia adaptereita, vaan myös suoraan virtalähteeltä tulevia 12VHPWR-johtoja. Hiljattain varmistui myös ensimmäinen Founders Edition -malli, jossa liitin oli päässyt sulamaan, eli kyse ei ole myöskään vain AIB-valmistajia vaivaavasta pulmasta.

Käyttäjä voi vaikuttaa omalta osaltaan ongelmien ilmaantumisen todennäköisyyteen parhaiten huolehtimalla muutamista yksityiskohdista: Liitin asennetaan suoraan, ei kulmassa, liitin asennetaan varmasti pohjaan asti tiiviisti ja johtoja ei saa taivuttaa ensimmäisen 3,5-4 senttimetrin matkalta liittimestä ja taivutettaessa varmistetaan, ettei taivuttaminen ”vedä” ulompaa johtokerrosta.

Koska ongelmasta on tiedetty jo pitkään ja ainakin jotkut valmistajat ovat ehtineet jo esittelemään muutoksia liittimiinkin, on NVIDIAn radiohiljaisuutta pidetty erikoisena. Nyt yhtiö on osallistunut keskusteluun ensimmäistä kertaa itse, mutta valitettavasti vastauksia yhtiöllä ei ole tarjota. KitGurulle antamassaan lausunnossa NVIDIAn edustaja kertoo, että yhtiö tutkii tapauksia aktiivisesti, mutta toistaiseksi sillä ei ole mitään tuloksia kerrottavaksi asti tutkimuksistaan. Yhtiö lupaa kuitenkin itsensä ja kumppaneiden varmistavan ongelmasta kärsiville nopeutetun RMA-prosessin.

KitGurun lisäksi Igor’s Labin Igor Wallossek on saanut postia NVIDIAlta. Sivustolle toimitettu diapaketti varmistaa, että yhtiö käyttää kahta eri valmistajaa adaptereilleen ja että ne poikkeavat toisistaan jonkin verran. Osan adaptereista valmistaa Astron ja osan NTK. Kumpikin valmistaja käyttää ns. tulppaaniliittimiä, mutta niiden rakenne poikkeaa toisistaan jonkin verran. Wallossekin johtopäätösten mukaan ilmeisesti NTK:n valmistamat liittimet olisivat ainakin hänen makuunsa parempia, kuin Astronin, mutta allekirjoittaneen ymmärrys sähkötekniikasta ei riitä johtopäätösten pureskeluun syvällisemmin. Suosittelemme asiasta kiinnostuneille lähdeartikkelin lukemista.

