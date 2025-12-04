AMD:n kerrotaan nostavan Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaintensa hintoja 10 dollaria per 8 Gt muistia johtuen muistien nousseista hinnoista. Huhut Ryzen-prosessoreiden kallistumisesta sen sijaan kumotaan.

Netissä on pyörinyt viime aikoina useammastakin eri lähteestä huhuja, joiden mukaan AMD olisi nostamassa joidenkin tuotteittensa hintoja muistien hintojen kallistumisen vuoksi. Tuoreimman raportin mukaan puolet huhuista pitää ainakin suurin piirtein paikkansa, toinen puoli ei.

Tom’s Hardware on saanut varmistettua omalta, nimettömänä pidetyltä lähteeltään huhujen AMD:n Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjainten hinnankorotuksesta pitävän osittain paikkansa. Huhuissa on mainittu useaan kertaan, että 8 Gt –mallien hinnat nousisivat 20 dollaria ja 16 Gt –mallien 40 dollaria. Tom’s Hardwaren lähteen mukaan hinnat ovat todellakin nousseet, mutta ei kuvatulla tavalla, vaan 10 dollaria per 8 Gt muistia. Nousu on seurausta muistien hintojen viimeaikaisesta noususta. Reaalimarkkinoilla mahdollinen hinnan nosto ei ole näkynyt vielä.

Sen sijaan huhut Ryzen-prosessoreiden hinnankorotuksista eivät pidä paikkaansa, mikäli Tom’s Hardwaren lähteeseen on luottaminen. Huhujen kumoaminen on sinänsä odotettua, sillä Ryzen-prosessoreissa ei luonnollisestikaan ole mukana muisteja, pois lukien Ryzen AI Max –sarja, johon on integroitu mallista riippuen 64 tai 128 Gt LPDDR5X-muistia. Tom’s Hardwaren lähde ei kuitenkaan mainitse, että Ryzen AI Maxinkaan hinta olisi nousemassa.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)