Kuluttajapuolen asiat, eli käytännössä GeForce RTX 5060:n työpöytä- ja mobiiliversiot, kuitattiin nahkatakkisen toimitusjohtaja Jensen Huangin esityksessä parilla lauseella.

NVIDIA polkaisi Computex 2025 -messut nahkatakkisen toimitusjohtaja Jensen Huangin keynote-esityksellä. Kuten niin valitettavan usein viime aikoina, kuluttajien kannalta esityksen anti jäi perin laihaksi.

Huang aloitti keynotensa kertomalla muun muassa kuinka NVIDIAn tarina on ”tietojenkäsittelyalan uudelleen keksimisen” tarina. Hänen mukaansa yhtiö ei ole edes enää edes teknologiayhtiö, vaan välttämättömän infrastruktuurin yhtiö; siinä missä ennen oli tarpeellista rakentaa sähköverkkoja ympäri maailman, nyt on tarve rakentaa tekoälyä. Huangin vision mukaan tekoäly on integroitu kymmenen vuoden sisään kaikkeen.

Kuluttajia koskeva osuus keynotesta taputeltiin valmiiksi parilla lauseella. Huang esitteli Asuksen GeForce RTX 5060 -näytönohjainta ja MSI:n RTX 5060:lla varustettua kannettavaa ja kertoi RTX 50 -sarjan julkaisun olleen yhtiön onnistunein julkaisu tähän asti.

Loput keynotesta keskittyi tekoälyyn, robotiikkaan ja tuleviin tekoälydatakeskuksiin, joita Huang kutsuu tekoälytehtaiksi. NVIDIA esitteli ison joukon erilaisia valmiita kirjastoja, mitä yhtiöllä on tarjolla eri tarpeisiin sen asiakkaille. Esillä oli myös tuttuja alustoja kuten GB200, joka tullaan päivittämään myöhemmin tänä vuonna GB300:ksi. Palvelinten yhdistämiseen käytetyn NVLink Spinen Huang kehaisee liikkuttavan enemmän dataa kuin koko Internet: peräti 112,5 Tt sekunnissa.

Täysin uuttakin saatiin kuitenkin esille NVLink Fusionin myötä. NVLink Fusion on NVIDIAn ratkaisu markkinoille, jotka voisivat hyötyä yhtiön nopeasta väylästä, mutta joilla ei ole kiinnostusta käyttää NVIDIAn kiihdyttimiä. Kyse on siis semi-custom-piireihin tarkoitetusta IP-blokista, jonka asiakkaat voivat integroida omiin piireihinsä ja mahdollistaen sen myötä yhteistoiminnan NVIDIAn ratkaisujen kanssa.

Ainakin Qualcommin ja Fujitsun kerrotaan integroivan NVLink-tuen osaksi prosessoreitaan, kun kiihdytinpuolella teknologia on ilmestymässä näillä näkymin ainakin Marvellin ja Mediatekin piireihin. Myös IP:tä kehittävät Synopsys ja Cadence ovat mukana piirissä. Porukasta puuttuu luonnollisesti yhtiön pahimmat kilpailijat, kuten AMD, Broadcom ja Intel, jotka tukevat NVLinkin kanssa kilpailevaa Uötra Accelerator Link- eli UALink-standardia.