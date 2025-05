Acerin messutarjontaan kuuluu odotetusti muun muassa joukko tekoälykannettavia, uusia näyttöjä ja kenties hieman yllättävästikin uusi älysormus FreeSense Ring.

Tekniikkamaailma on kokoontunut Taiwaniin parhaillaan käynnissä oleville Computex-messuilla. Läsnä on luonnollisesti myös Acer, jonka messuvalikoimaan kuuluu myös perinteisen tietotekniikan ulkopuolelle astuvia uutuuksia.

Acerin perinteistä messutarjontaa sukupolvipäivitysten muodossa tarjoilivat tällä kertaa uudet Shift Edge AI-, Swift Go AI- ja Aspire AI -Copilot+ PC -kannettavat. Shift-sarjan Edge AI- ja Go AI -kannettavat on varustettu Intelin Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 200V -sarjan prosessoreilla ja niissä on käytössä mallista riippuen 14- tai 16-tuumainen OLED-näyttö. Aspire AI -Copliot+ PC -kannettavista löytyy puolestaan mallista riippuen joko Core Ultra 200V-, Ryzen AI 300- tai Snapdragon X -sarjan prosessori. Aspireiden näytöt ovat joko 14- ja 16-tuumaisia ja niistä tulee saataville sekä OLED- että LCD-versioita.

Swift Edge AI -kannettava tulee saataville vuoden kolmannella neljänneksellä ja Swift Go AI -sarjan kannettavat myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aspire AI -sarjan kannettavat saapuvat puoulestaan mallista riippumatta myyntiin kolmannen neljänneksen aikana.

Acerin pelibrändi Predatorin messutarjontaan lukeutuvat puolestaan Triton 14 AI- ja Helios Neo 14 AI -kannettavat, Orion 3000 -tietokone sekä kaksi uuttta QD-OLED-pelinäyttöä. Triton 14 AI on varustettu Intelin Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 9 288V -prosessorilla, NVIDIAn GeForce RTX 5070 -mobiilinäytönohjaimella ja 14,5” OLED-näytöllä. Helios Neo 14 AI vaihtaa prosessorin järeämpään Arrow Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 7- tai 9 -malliin ja näytönohjaimeksi voi valita RTX 5060:n tai RTX 5070:n. Näytöksi on tarjolla 14,5” OLED tai IPS valinnasta riippuen. Orion 300 -työpöytäkokoonpanosta löytyy puolestaan Core Ultra 7 265F -prosessori ja GeForce RTX 5070 -työpöytänäytönohjain.

Uudet Predator-kannettavat tulevat saataville vuoden kolmannen neljänneksen aikana, kun Orion 3000 on ajoitettu elokuulle. Luvassa on myös kesäkuussa myyntiin saapuva Orion 5000, jonka ominaisuuksia ei avattu.

Predator-sarjan uudet näytöt tottelevat nimiä X27 X ja X27U F5. Molemmat ovat nimiensä mukaisesti 27-tuumaisia näyttöjä, mutta ne käyttävät eri paneeleita. X27 X:ssä on käytössä 4K-resoluution ja 240 hertsin QD-OLED-paneeli, kun X27U F5:ssä on pykälää matalamman 1440p-resoluution QD-OLED-paneeli, joka yltää jopa 500 hertsin virkistystaajuudelle. Molemmat tukevat vaihtelevaa virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium Pro -sertifioidusti.

Näyttömarkkinoille saadaan myös uudet Acer Nitro PG271K ja Google TV:llä varustetut Nitro GA321QK P Smart Monitor ja Nitro GA341CUR W0 Smart Monitor. Kolmikon ensimmäinen on 27” IPS-näyttö, joka toimii 4K-resoluutiolla 72 hertsin tai FullHD-resoluutiolla 144 hertsin virkistystaajuudella, FreeSync Premium Pro -sertifioidusti. Google TV:llä varustetut näytöt ovat puolestaan 32- ja 34-tuumaiset ja varustettu IPS-paneelein. 32-tuumaisen GA321QK P:n paneeli tukee 4K-resoluutiota 165 hertsin ja GA341CUR W0:n 1440p-resoluutiota 240 hertsin virkistystaajuudella.

Predator-pelinäytöt tulevat saataville vuoden viimeisellä neljänneksellä, Nitro PG271K ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja Google TV:llä varustetut Nitrot myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ammattimaisempaan käyttöön Acerilta on tarjolla uudet Swift X -kannettavat ja joukko ProCreator-sarjan näyttöjä. Swift X -kannettavissa on 14,5” OLED-paneeli ja joko AMD:n Ryzen AI 300- tai Intelin Core Ultra 200H -sarjan prosessori sekä NVIDIAn GeForce RTX 5070 -mobiilinäytönohjain, jolle suositellaan Studio-ajureita.

ProCreator-näytöt kalibroidaan tehtaalla valmiiksi CalManin avustuksella ja niille luvataan Delta E<1 väritarkkuus. Saataville tulevat 16” PE160WU 2880×1800 120 Hz OLED-paneelilla, 27” PE270XT 5120×2880 60 Hz IPS-paneelilla, 32” PE320QK X 4K 240 Hz QD-OLED-paneelilla ja 32” PE320QXT erikoisella 6016×3384 60 Hz IPS-paneelilla.

Swift X -kannettavat tulevat myyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana. ProCreator-näytöt tulevat puolestaan saataville vuoden viimeisellä neljänneksellä, pois lukien PE320QXT, joka saapuu myyntiin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Acer ilmoitti messuilla laajentavansa myös sille uusille puettavien laitteiden markkinoille FreeSense Ring -älysormuksen ja AI TransBuds -kääntäjäkuulokkeiden myötä. Titaaniseoksesta valmistettu FreeSense Ring lupaa tarkkailla sykettä, sykkeen vaihteluväliä, veren happipitoisuutta ja unen laatua. Mittaustuloksia tarkkaillaan mobiilisovelluksella, joka osaa myös neuvoa käyttäjää tarpeen mukaan.

AI TransBuds -käännöskuulokkeet ovat puolestaan langattomat kuulokkeet, jotka on suunniteltu reaaliaikaisen käännöksen tarjoamiseen, kunhan ne kytketään puhelimeen tai taulutietokoneeseen hoitamaan laskentatyöt. Niiden kerrotaan hyödyntävän tekoälypohjaista puheentunnistusta ja semantiikka-analyysiä. Kuulokkeet tuottavat myös laitteille tekstityksen puheesta, joten isommassa kokouksessa riittää, että yhdellä on kuulokkeet hoitamassa käännöstä ja loput voivat seurata keskustelua näytöltä.

Acer tuo lisäksi myyntiin uuden sukupolven eScooter Series 4 Select- ja Series 5 Select- sekä Predator ES Storm- ja Thunder -sähköskootterit 400-500 watin moottoreilla.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)