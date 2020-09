NVIDIAn GeForce RTX 3090 -näytönohjaimen piirilevy vuotokuvissa

Ampere-arkkitehtuuriin perustuvan RTX 3090:n piirilevyssä silmiinpistävintä on kenties GDDR6X-muistien ja grafiikkapiirin olematon etäisyys sekä V:n muotoon leikattava piirilevyn peräpää.

NVIDIA tulee pitämään tänään illalla Suomen aikaa GeForce-julkaisutapahtuman. Viime viikon lopulta lähtien nettiin on vuotanut jo suuri osa oleellisista teknisistä yksityiskohdista, jäähdytyksestä ja custom korteista.

Vaikka julkaisuun on enää vain tunteja, ehdittiin ChipHellin foorumeille vuotaa vielä yksi ennen näkemätön kuvavuoto. Kuvissa on näkyvissä GeForce RTX 3090 -näytönohjaimen piirilevy sekä etu- että takapuoleltaan. Piirilevyä ei ole vielä leikattu lopulliseen muotoonsa, mutta siinä on hyvin nähtävissä V:n muotoon leikattava piirilevyn takapää.

GDDR6X-muistipiirien paikat on sijoitettu erittäin lähelle itse grafiikkapiirin paikkaa ja ne ovat sen ympärillä 4-3-4-1-muodostelmassa. Muistipiirien etu- ja takapuolella on puolestaan paikat pitkille rivistöille järeitä virransyötön komponentteja. Piirilevyn peräpäässä näkyy puolestaan vinoon asennettavan 12-pinnisen lisävirtaliittimen juotospaikat ja aivan etupäässä näyttöliittimien paikat.

Lähteet: ChipHell, VideoCardz