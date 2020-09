NVIDIA julkaisi GeForce RTX 30 -sarjan huippumallit (Ampere)

GeForce RTX 30 -sarjaan tulevat kuulumaan aluksi RTX 3070, RTX 3080 ja RTX 3090.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang julkisti tänään odotetusti uuden sukupolven GeForce-näytönohjaimet. Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat ensimmäiset GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet tulevat saataville porrastetusti syys- ja lokakuun aikana.

GeForce RTX 30 -sarjaan tulee kuulumaan aluksi kolme mallia: RTX 3070, RTX 3080 ja RTX 3090. Ne perustuvat oletettavasti GA102- ja GA104-grafiikkapiireihin, jotka valmistetaan Samsungin 8 nanometrin valmistusprosessilla, mutta itse julkaisustreamissa esiteltiin virallisesti vain GA102. GA102 rakentuu yhteensä 28 miljardista transistorista.

Ampere-grafiikkapiireissä on uusittu SM-yksiköiden rakennetta siten, että CUDA-ydinten laskennallinen määrä on kaksinkertaistunut aiempaan sukupolveen nähden. Todennäköisimmin tämä on saavutettu muuttamalla Turing-arkkitehtuurin INT32- ja FP32-CUDA-ytimet käsittävä ratkaisu kahdeksi FP32-CUDA-ytimeksi. Laskennallisesti RTX 3080 kykenee tarjoamaan 2,7-kertaista FP32- ja Tensori-suorituskykyä ja 1,7-kertaista säteenseurantasuorituskykyä, kun verrokkina on ilmeisesti RTX 2080 Super.

RTX 3090 -mallissa on käytössä yhteensä 10496 CUDA-ydintä ja ne toimivat 1,4 GHz:n perus- ja 1,7 GHz:n Boost-kellotaajuuksilla. Grafiikkapiirin tukena on 384-bittisen muistiväylän jatkeena peräti 24 Gt GDDR6X-muistia. Founders Edition -malli jäähdytetään massiivisella The Silencer -nimen saaneella coolerilla ja sen TDP-arvo on 350 wattia. NVIDIAn mukaan näytönohjaimessa riittää puhtia 8K-pelaamiseen yli 60 FPS:n nopeudella DLSS-teknologian avulla.

RTX 3080 -mallissa grafiikkapiiriä on leikelty isoveljeen verrattuna ja siinä on käytössä 8704 CUDA-ydintä, jotka toimivat 1,44 GHz:n perus- ja 1,71 GHz:n Boost-kellotaajuuksilla. Muistikaista on rajattu 320-bittiseksi ja sen jatkeena on 10 Gt GDDR6X-muistia. Sen TDP-arvo on 320 wattia. RTX 3080 tarjoaa NVIDIAn mukaan säteenseurantaa tukevissa peleissä noin 1,6 – 1,8 -kertaista suorituskykyä ja sovelluksissa parhaimmillaan jopa yli kaksinkertaista suorituskykyä 4K-resoluutiolla oletettavasti RTX 2080 Super -malliin verrattuna.

RTX 3070 -mallissa on käytössä 5888 CUDA-ydintä ja sen oletetaan perustuvan eri grafiikkapiiriin, kuin RTX 3080- ja RTX 3090. Sen grafiikkapiirin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1,5 ja 1,73 GHz ja sen 256-bittisen muistiväylän jatkeena on 8 Gt GDDR6-muistia. RTX 3070:n TDP-arvo on 220 wattia ja sille luvataan jopa aavistuksen 2080 Ti -mallia parempaa suorituskykyä.

Kaikille kolmelle yhteistä on tuki AV1-videoiden purulle, kolmelle DisplayPort 1.4a- ja yhdelle HDMI 2.1 -liittimelle, enimmillään neljälle näytölle ja yksi 12-pinninen lisävirtaliitin virransyötölle. NVIDIAn tuotesivuilla mainitaan kuitenkin vaatimuslistalla RTX 3070:lle yksi 8-pinninen sekä RTX 3080:lle ja 3090:lle kaksi 8-pinnistä PCIe-lisävirtaliitintä. Lisäksi NVIDIA on nostanut kaikkien mallien maksimilämpötilan Turing-sukupolven 83 asteesta 93 asteeseen.

GeForce RTX 3080 tulee saataville 17.9 ja Founders Edition on hinnoiteltu NVIDIAn omassa verkkokaupassa 739 euroon. RTX 3090 Founders saapuu myyntiin viikkoa myöhemmin 24.9 ja sen hinta on NVIDIAn verkkokaupassa 1589 euroa. RTX 3070 Founders Edition tuodaan myyntiin tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana lokakuussa 529 euron hintaan. Myös AIB-valmistajien mallit saapuvat myyntiin näillä näkymin samana päivänä.

Tuotesivut: RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090