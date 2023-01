NVIDIAn väitetty Ada Lovelace -sukupolven RTX Titan vuotokuvissa

Näytönohjaimen I/O-paneelista löytyy pitkät rivit eri sertifikaatteja, mikä viittaa vahvasti jälleenmyyntiversioon prototyypin sijasta.

Ennen GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjainten julkaisuja huhumylly kävi varsin villinä. NVIDIAn väitettiin valmistelevan jopa yli 800 wattia kuluttavia ökymalleja, jotka eivät ainakaan käytännössä ole kuitenkaan realisoituneet.

Nyt nettiin on ilmestynyt mielenkiintoisia kuvia todellisesta möhköstä näytönohjaimeksi, joka saa jopa GeForce RTX 4090 Founders Editionin näyttämään pieneltä. Twitter-käyttäjä MEGAsizeGPU on julkaissut valokuvia neljän korttipaikan Founders Edition -näytönohjaimesta ja sen coolerista. Yhden kuvan perusteella vaikuttaa myös siltä, ettei kyse ole vain prototyypistä. Kullanhohtoisuuden perusteella näytönohjaimen voisi olettaa kuuluvan Titan-sarjaan.

Uutisen pääkuvassakin näkyvässä näytönohjaimen I/O-paneelissa on useampiakin erikoisia piirteitä. Ilma-aukko on jätetty verrattain pieneksi, vaikka tilaa olisi, ja näyttöliittimet on asetettu 90 asteen kulmaan totuttuun nähden. Samassa kuvassa pistää silmään myös näytönohjaimen leveys sekä pitkä liuta eri sertifikaatteja, mikä viittaa vahvasti jälleenmyyntiversioon näytönohjaimesta.

Itse coolerista paljastuu näytönohjaimen seuraava erikoisuus: 90 asteen kulmassa oleva piirlevy. Coolerin muotokieli noudattaa RTX 30- ja 40-sarjojen tuttua linjaa, mutta höyrykammio on hypännyt pohjalta kyljelle. Näytönohjaimessa olisi siis oltava jonkinlainen riser-tyyppinen ratkaisu sopiakseen PCI Express -liittimeen.

Mikäli kyse on Ada Lovelace -sukupolven Titan-näytönohjaimesta, voitaneen olettaa, että se käyttäisi AD102-grafiikkapiiriä täydessä konfiguraatiossaan. Käytännössä se tarkoittaisi jopa 18432 CUDA-ydintä eli 144 SM-yksikköä, 576 tensoriydintä sekä 96 Mt:n L3-välimuistia yhdessä 384-bittisen muistiväylän kanssa. Titan-mallille olisi tyypillistä myös muistimäärän kaksinkertaistaminen, mikä tarkoittaisi peräti 48 Gt:n muistia pelkästään näytönohjaimelle.

Lähde: VideoCardz