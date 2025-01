Saataville tulevat magneettikytkimillä varustettu Function Elite MiniTKL, kevyt pelihiiri Lift Elite Wireless, kapselimikrofoni Capsule Elite sekä Zone Elite -hiirimatto.

Parhaiten koteloistaan tunnettu NZXT on laajentamassa oheislaitteittensa valikoimaa uudella näppäimistöllä, hiirellä, mikrofonilla sekä hiirimatolla. Kaikkia uutuuksia yhdistää Elite-lisänimi.

Function Elite MiniTKL on 75 % -kokoluokan näppäimistö, joka näyttää muut Function MiniTKL -perheen näppäimistöt tuntevalle päällisin puolin varsin tutulta. Elite-mallin erikoisuus on sen uudet Hallin ilmiötä hyödyntävät esivoidellut NZXT Magnetic Switches -kytkimet, joiden ominaisuudet ovat konfiguroitavissa näppäinkohtaisesti ja joille luvataan peräti 150 miljoonana painalluksen elinikä. Parhaan pelisuorituksen takaava RGB-valaistus on toteutettu paitsi näppäinkohtaisesti, myös näppäimet muusta rungosta erottavalla 45 LEDin valonauhalla.

Näppäinten liikerata on kokonaisuudessaan 4 mm ja käyttäjä voi valita haluamansa aktivointipisteen 40 pykälästä 0,6 ja 4,0 mm:n välillä. Yhden aktivointipisteen sijasta käyttäjä voi konfiguroida näppäimiin myös toisen aktivointipisteen eri syvyyteen toiselle toiminnolle. Tuettuina ovat myös etenkin esports-piireissä kyseenalaistetut Rapid Trigger- ja Snap Overrides -ominaisuudet. Rapid Trigger nollaa kytkimen painalluksen heti, kun näppäin liikahtaa ylöspäin ja Snap Overrides puolestaan priorisoi automaattisesti uusimman painalluksen vaikkei edellistä olisi vielä irrotettu.

Koneistetusta lentokoneluokan alumiinista valmistetussa näppäimistössä käytetään kaksoisvalettuja PBT-näppäinhattuja, kiinni ruuvattuja vakauttajia suurten näppäinten kohdalla ja ns. gasket mount -rakennetta. Rungon sisältä löytyy luonnollisesti ääntä vaimentavaa vaahtomuovia ja piirilevy on päällystetty liimamaisella pinnalla, jonka pitäisi parantaa entisestään ääniprofiilia. Näppäimistö raportoi toiminnoistaan tietokoneelle 8000 hertsin maksimitaajuudella.

Lift Elite Wireless on puolestaan erittäin kevyt, vain 57 gramman painoinen langaton pelihiiri. Hiiressä käytetään optisia kytkimiä, joille luvataan paitsi 100 miljoonan klikkauksen elinikä, myös vaivainen 0,2 millisekunnin vasteaika. Hiiren silmänä toimii 26 000 DPI:n tarkkuuteen yltävä PixArt PAW3395. Hiiri on muotoiltu symmetrisesti, mutta sen peukalonäppäinten asettelu kertoo hiiren olevan tarkoitettu oikeakätiseen käyttöön. Hiiren pinta on teksturoitu ja sivuilta löytyy kumipäällysteet paremman otteen takaamiseksi.

Langattomalle yhteydelle luvataan alle millisekunnin viive 2,4 GHz:n taajuudella toimivalla yhteydellä ja akun luvataan kestävän 70 tuntia täydellä latauksella, kun käytössä on 1000 hertsin päivitystaajuus, mutta Lift Elite tukee myös 4000 ja 8000 hertsin päivitystaajuuksia. 8000 hertsin taajuus on käytettävissä vain langallisessa tilassa. Lisäaikaa pelaamiseen saa lataamalla vartissa 15 tunnin edestä.

Capsule Elite -mikrofoni on USB-liitäntäinen mikrofoni, joka kaappaa 24-bittistä ääntä 192 kHz:n näytteenottotaajuudella. Sen sisältä löytyy 25 mm:n kapseli ja yhtiön mukaan sen kardioidi-suuntakuvio eliminoi tehokkaasti taustamelun ja sisäänrakennettu pop-filtteri varmistaa laadukkaan äänenlaadun. Mikrofoni tukee säädettävää ekvalisaattoria NZXT CAM -sovelluksen kautta.

Zone Elite -hiirimatto on päällystetty nesteitä hylkivällä nanopunotulla kankaalla, jonka alta löytyy pehmeä vaahtoydin, jonka luvataan mukautuvan paineeseen ja parantavan hiiren hallittavuutta sekä käyttömukavuutta. Hiirimaton pohja on puolestaan teksturoitu pitämään hiirimatto paikallaan. Zone Elite tulee saataville 400 x 400 mm:n L-koossa, 750 x 400 mm:n XL-koossa ja 900 x 400 mm:n XXL-koossa.

Kaikki NZXT:n uutuudet tulevat saataville välittömästi. Function Elite MiniTKL:n suositushinta on 199,99 euroa, Lift Elite Wirelessin 89,99 euroa ja Capsule Eliten 99,99 euroa. Zone Eliten L-koko kustantaa 29,99 euroa, XL 44,99 euroa ja XXL 54,99 euroa. Hiirimatot ovat koosta riippumatta vain mustana, mutta muista tuotteista on saatavilla sekä musta että valkoinen versio.

