Power Zone 2 -virtalähteet ovat yhtiön ensimmäiset ns. puolipassiiviset virtalähteet, joissa tuuletin lähtee käyntiin vasta tietyssä kuormassa.

Saksalainen be quiet! on käynyt tutkimassa vanhempia tuotoksiaan ja päättänyt herättää henkiin 12-vuotta sitten julkaistun Power Zone -virtalähdesarjan. Power Zone oli yhtiön ensimmäinen ns. single-rail virtalähde ja toinen sukupolvi jatkaa sen osalta samalla linjalla.

Myös uudet Power Zone 2 -virtalähteet saavat napattua itselleen meriitin ollen be quiet!:n ensimmäiset semi-passiiviset virtalähteet, eli niiden tuuletin pysyy paikoillaan tiettyyn kuormaan saakka. Yhtiön mukaan se on pitänyt tuulettimen kierrosnopeuden kasvun verrattain tasaisena, jottei käynnistyvän tuulettimen melu muodostu häiritseväksi. Tuulettimet jatkavat pyörimistään vielä 2-5 minuuttia sen jälkeen, kun kuorma on tippunut raja-arvon alapuolelle varmistaakseen riittävän jäähdytyksen. Virtalähteessä käytetään muokattua 140 mm:n Pure Wings 3 -tuuletinta.

Hiljaisuuteen panostamisesta tunnettu yhtiö lisäksi päätynyt paitsi valikoimaan virtalähteeseen mahdollisimman laadukkaat komponentit, myös liimannut niiden kelat yhteen ehkäistäkseen monia ärsyttävää kelojen vinkumista. Yhtiö kehuukin sen 850 ja 1000 watin mallien saaneen Cybeneticsin Lambda A+ -sertifikaatin ja 750 watin mallin peräti A++ -sertifikaatin hiljaisuudestaan. Virtalähteet on sertifioitu myös 80 Plus Platinumin ja Cybenetics Platinumin arvoisesti energiatehokkuudestaan.

Kuten modernille virtalähteelle sopii, Power Zone 2 on ATX 3.1 -ytehensopiva ja niistä löytyy PCI Express 5.1 -standardin mukainen 12V-2×6-lisävirtaliitin, joka tukee maksimissaan 600 watin kuormaa. Mukana tulevan 12V-2×6-kaapelin toisesta päästä löytyy suoran sijasta 90° kulmaliitin. Lisäksi virtalähteestä löytyy kolme 8-pinnistä (6+2) PCIe-lisävirtaliitintä. Modulaarisen virtalähteen kaikki kaapelit ovat litteitä niiden siistin reitittämisen helpottamiseksi.

be quiet! Power Zone 2 -virtalähteet tulevat saataville 11. helmikuuta. Niiden suositushinnat ovat 149,90 euroa 750 watin mallille, 169,90 euroa 850 watin mallille ja 189,90 euroa 1000 watin mallille.

Lähde: be quiet!:n lehdistömateriaalit (sähköposti), sarjan tuotesivut