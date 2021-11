OnePlus 10 Pro kattavassa ominaisuusvuodossa

Vuodon mukaan OnePlus 10 Pro tulee tarjoamaan 5000 mAh:n akun ja Qualcommin vielä tulossa olevan Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin.

Jo aiemmin renderöintivuodoissaan ulkonäköään vilautellut OnePlus 10 Pro on nyt päätynyt myös sisuskaluiltaan vuodon uhriksi. 91Mobilesin julkaisema ja OnLeaksin vuotama listaus paljastaa puhelimen lähes täyden ominaisuuskattauksen.

Vuodon mukaan puhelimen sisuksissa sykkii Qualcommin vielä tulossa oleva Snapdragon 8 Gen 1 -lippulaivajärjestelmäpiiri, jonka parina on 8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa. Lukemat ovat siis nykyisestä 9 Prosta tuttuja, joskin järjestelmäpiiri on ymmärrettävästi saamassa päivityksen tuoreempaan. Myös näyttö on nykymallista tuttuun tapaan 6,7-tuumainen ja tarjoaa QHD+-resoluution 120 hertsin virkistystaajuudella.

Puhelimelle virtaa syöttävä akku on kuitenkin vuodon mukaan kasvamassa nykyisestä 4500 mAh:sta 5000 mAh:iin, eli akulle on tulossa varsin huomattava kapasiteettipäivitys. Akun latausnopeudesta vuoto ei pukahda sanaakaan, mutta huhuissa on pyörinyt mahdollisuus peräti 125 watin pikalatauksesta.

Kameroiden osalta takaa uskotaan löytyvän nykymallin tavoin 48 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 8 megapikselin telekamera 3,3-kertaisella zoomilla. Etukameran resoluutio olisi kuitenkin kasvanut 16:sta 32 megapikseliin.

Muotoilun osalta vuoto vahvistaa puhelimen sisältävän neliskanttisen kamerakehyksen, kuten renderöintivuodoissakin nähtiin, minkä lisäksi kamerakehyksessä on edelleen mukana myös Hasselbladin logo. Näytön laidat OnePlus 10 Prossa tulevat vuodon mukaan olevaan reunoiltaan kaarevat, kuten nykyisessäkin Pro-mallissa ja etukamera on edelleen sijoitettu omaan reikäänsä näytön vasempaan yläkulmaan. Puhelin on vuodon mukaan tuttuun tapaan myös IP68-suojattu.

OnePlus 10 Pron sekä edullisemman OnePlus 10:n julkaisun uskotaan tapahtuvan ensi vuoden huhtikuussa.

