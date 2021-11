Parhaat Black Week -tarjoukset

Black Week -viikon tarjouksia voi seurata io-techin TechBBS-foorumin uudistetulla Hyvät tarjoukset -alueella ja Hinta.fi-hintavertailun tarjoussivulla sekä mobiilisovelluksilla.

Tämän viikon perjantaina on joulusesongin avaava Black Friday, joka on nykyään vuoden suurin yksittäinen ostospäivä ja kaupat myyvät erilaisia tuotteita alennettuun hintaan. Nykyään alennuspäivä on kuitenkin venynyt monissa kaupoissa koko viikon mittaiseksi tapahtumaksi ja päättyy vasta Cyber Monday -maanantaina, joka on alunperin keskittynyt verkkokauppaan.

TechBBS-keskustelufoorumilla on hiljattain uudistettu Hyvät tarjoukset -konseptia ja niille on yhden viestiketjun sijaan luotu kokonaan uusi alue. Jatkossa tarjoukset ovat omissa viestiketjuissaan, joissa voi suoraan myös keskustella tarjouksesta. Automaattinen tarjousbotti kerää kaikki tarjoukset vanhaan tapaan yhteen viestiketjuun. Black Weekin ajan käytössä on pelkästään Black Friday -tarjousalue.

Black Week -tarjouksia voi seurata myös Hinta.fi-hintavertailun automaattisesti päivittyvällä tarjoussivulla, joka listaa kaikkien palvelussa mukana olevien kauppojen tuotteet, joiden hinta on laskenut vähintään -5 %. Jokaisesta tuotteesta voi asettaa itselleen sähköpostiin tulevan hintahälytyksen, jos tuotteen hinta laskee alle tietyn euromäärän sekä jokaisesta tuotteesta löytyy yksityiskohtainen hintaseuranta– ja kehitys kauppakohtaisesti. Tarjoukset löytyvät kätevästi myös puhelimella Hinta.fi-sovelluksesta, joka on ladattavissa Androidille ja iOS:lle.

Käymme torstaina klo 22 alkavassa ja perjantain puolelle jatkuvassa striimissä läpi Black Friday -perjantain tarjouksia suomalaisista verkkokaupoista ja keskustelemme muutenkin aiheesta yleisellä tasolla. Katsojat voivat osallistua lähetykseen interaktiivisesti YouTuben chatin välityksellä.

