Nokia olisi voinut vaatia Oppolle ja OnePlussalle myyntikieltoa Saksan markkinoilla, mutta mahdollisen tuomion odottelun sijaan valmistajat vetäytyivät markkinoilta itse.

OnePlus ja Oppo ovat vetäneet puhelimensa pois myynnistä Saksan markkinoilta patenttikiistojen seurauksena. Taustalla ovat Nokian omistamat 5G-patentit, joita Oppon ja OnePlussan puhelimet ovat Nokian mukaan rikkoneet.

Kesällä alkaneet oikeustaistelut ovat vielä osittain kesken, mutta Oppon ja OnePlussan on todettu käyttäneen Nokian 5G-teknologioita ilman asianmukaisia patenttimaksuja. Oppo on asettanut Nokialle myös vastahaasteen patenteista, mutta haasteet eivät ole ainakaan toistaiseksi kantaneet hedelmää ja oikeus on ollut Nokian puolella. Patenttioikeustaistelun seurauksena Nokialle on noussut mahdollisuus hakea Oppon ja OnePlussan laitteita myyntikieltoon, mutta tähän ei ole vielä ehditty edetä, vaan sen sijaan molemmat kiinalaisvalmistajat ovat vetäneet puhelimensa itse pois myynnistä Saksan markkinoilta.

Nykyisellään jommankumman valmistajan puhelimen Saksassa omistavia muutos ei koske, vaan muutos koskee vain uusien puhelinten myymistä. Oppo kertoo kotisivuillaan tarjoavansa jatkossakin tukea ja päivityksiä puhelimiinsa alueella. OnePlus puolestaan ei vielä toistaiseksi Saksan verkkosivuillaan käsittele muutosta mitenkään, mutta puhelinten ostaminen Saksaan ei ole mahdollista.

Saksassa voitettujen oikeustaisteluiden jälkeen uhka myyntikiellosta yhä useammilla markkinoilla on kuitenkin mahdollinen, eli pelkästään Saksan markkinoilta vetäytyminen ei tilannetta välttämättä ratkaise. Toisaalta on kuitenkin epäselvää, päätyisivätkö muidenkin maiden tuomioistuimet Nokialle suosiollisiksi, minkä lisäksi Oppo ja OnePlus voivat myös päätyä maksamaan Nokialle patenteistaan tai poistaa patenttien alaisen teknologian puhelimistaan, jotta tilanne ratkeaisi.

