Uudet Nord 5- ja Nord CE5 -mallit tarjoavat reipasta suorituskykyä keskihintaluokkaan.

Kiinalainen OnePlus on pitänyt kesäjulkaisutapahtuman Youtubessa ja esitellyt uudet keskihintaluokan Nord 5- ja Nord CE5 -älypuhelimensa, jotka haastavat kilpailijoitaan etenkin suorituskyvyllään.

Kaksikon kalliimpi malli on Nord 5, jonka edeltäjämallit on tunnettu hintaluokkaansa nähden korkeasta suorituskyvystä. Nord 5 ei tee tähän poikkeusta, sillä puhelin on varustettu Qualcommin Snapdragon 8s Gen 3 -järjestelmäpiirillä, joka pystyy esimerkiksi laitteistokiihdytteiseen reaaliaikaiseen säteenseurantaan mobiilipeleissä. RAM-muistia ja tallennustilaa Nord 5:ssä on tarjolla 8 & 256 sekä 12 & 512 gigatavua. Koko pakettia jäähdytetään Cryo-Velocity VC -jäähdytysjärjestelmällä, minkä pitäisi taata suorituskyvyn korkeana pysyminen tavallista pidempään.

Puhelimessa on jopa 144 hertsin virkistystaajuuteen yltävä AMOLED-näyttö, joka on suojattu Corningin Gorilla Glass 7i -suojalasilla. Näytön koko on 6,83 tuumaa ja siinä on hieman perinteistä Full HD:tä korkeampi ”1,5K-resoluutio”. Pistemäinen huippukirkkaus näytössä on 1800 nitiä ja siitä löytyy myös Aqua Touch 2.0 -ominaisuus, joka helpottaa puhelimen käyttöä märillä sormilla tai sateessa.

Nord 5:n kaksoistakakamerassa on 50 megapikselin pääkamera OnePlus 13 -malleista tutulla LYT-700-sensorilla sekä 8 MP:n ultralaajakulmakamera. Etukameran tarkkuus on niin ikään 50 MP ja siinä on ISOCELL JN5 -sensori. Videokuvaus onnistuu taka- ja etukameroilla 4K-tarkkuudella 60 FPS:n nopeudella.

Akun kapasiteetti on 5200 milliampeerituntia ja se tukee 80 watin SuperVOOC-pikalatausta. Akulle mainostetaan myös Bypass Charging -teknologiaa, joka ehkäisee sen kuumenemista, kun puhelinta käyttää latauksen aikana. Myös käänteinen lataus onnistuu.

Tekoälyominaisuuksia Nord 5 -tarjoaa perinteisen Google Gemini -kattauksen lisäksi valmistajan oman Plus Key -painikkeen muodossa, jonka avulla käyttäjä saa pääsyn nopeasti esimerkiksi kuvakaappauksiin, taskulamppuun, kameran eri tiloihin ja Älä häiritse -tilaan. Painiketta voi käyttää myös muistiinpanojen tekemiseen samaan tyyliin kuin Nothingin Essential Key -painiketta.

Nord 5:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Marble Sands, Dry Ice, Phantom Grey

Ulkomitat ja paino: 163,4 × 77 × 8,1 mm – 211 g

IP65-suojaluokitus, Gorilla Glass 7i -suojalasi

6,83” Swift AMOLED-näyttö, 144 Hz, 1272 × 2800 pikseliä (450 PPI), 1400 nitin maksimikirkkaus (1800 nitin pistemäinen)

Snapdragon 8s Gen 3 -järjestelmäpiiri (TSMC 4 nm) CPU: 1 × Cortex-X4 + 4 × Cortex-A720 + 3 × Corex-A520 GPU: Adreno 735

8 & 12 Gt RAM-muistia

256 & 512 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,56″ sensori), f1.8, PDAF, OIS, EIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4” sensori), f2.2, AF, EIS, 116°:n kuvakulma

50 megapikselin etukamera (1/2,75″ sensori), f2.0, EIS

Videokuvaus: 4K 60/30 FPS & 1080p 60/30 FPS

5G NR, LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC

Navic, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet

Akku: 5200 mAh Langallinen lataus 80 W (SuperVOOC) Käänteinen lataus 5 W (langallinen)

OxygenOS 15 (Android 15) 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Astetta edullisemmassa Nord CE5:ssä taas on MediaTekin 8350 Apex -järjestelmäpiiri ja 8 Gt RAM-muistia sekä 128 ja 256 Gt:n tallennustilavaihtoehdot. Puhelimen näytössä on 6,77-tuumainen OLED-paneeli, jonka maksimivirkistystaajuus on 120 Hz.

Kaksoiskamera on varustettu Nord 5:n tavoin 50 MP:n pääkameralla ja 8 MP:n ultralaajakulmakameralla, mutta pääkameran sensori on astetta pienempi LYT-600. Etukameran tarkkuus on 16 MP. Videokuvaus onnistuu pääkameralla 4K 60 FPS -tarkkuudella, mutta etukameran videokuvaus jää 1080p 60 FPS -tarkkuuteen.

Myös Nord CE5:n akun kapasiteetti on 5200 mAh 80 watin SuperVOOC-pikalatauksella, mutta käänteistä latausominaisuutta siitä ei löydy, kuten Nord 5:stä.

Nord CE5:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Marble Mist, Black Infinity

Ulkomitat ja paino: 163,6 × 76 × 8,3/8,2 (Marble Mist/Black Infinity) mm – 199 g

IP65-suojaluokitus, Gorilla Glass 7i -suojalasi

6,77” Super Fluid OLED-näyttö, 120 Hz, 1080 × 2392 pikseliä (387 PPI), 1300 nitin maksimikirkkaus (1430 nitin pistemäinen)

MediaTek Dimensity 8350 Apex -järjestelmäpiiri (TSMC 4 nm) 4 × Cortex-A715 + 4 × Cortex-A510 Mali-G615 MC6 -grafiikkaohjain

8 Gt RAM-muistia

128 & 256 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,95″ sensori), f1.8, PDAF, OIS, EIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4” sensori), f2.2, FF, 112°:n kuvakulma

16 megapikselin etukamera, f2.4, EIS

Videokuvaus: 4K 60/30 FPS & 1080p 60/30 FPS

5G NR, LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC

Navic, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Monokaiutin

Akku: 5200 mAh, 80 W:n SuperVOOC-pikalataus

OxygenOS 15 (Android 15) 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlussan uudet Nord 5– ja Nord CE5 -puhelimet ovat heti saatavilla seuraavin suositushinnoin:

Nord 5: 8 & 256 Gt – 449 € 12 & 512 Gt – 549 €

Nord CE5: 8 & 128 Gt – 349 € 8 & 256 Gt – 399 €



OnePlussan julkaisutarjouksena Nord 5:n 512 Gt:n varianttia myydään 50 euroa halvemmalla 499 euron hintaan, ja Nord CE5:n molempia variantteja niin ikään 50 euroa halvemmalla, eli 299 ja 349 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote