Esimerkiksi Steamin ja W3Schoolsin mukaan Windows 11 on ollut jo pidempään suosituin käyttöjärjestelmä, mutta nyt mukaan on liittynyt myös StatCounter.

Microsoftin Windows 10:n tuki päättyy 14. lokakuuta tänä vuonna. Lähestyvä loppu ei ole kuitenkaan saanut sysättyä sitä suosituimman käyttöjärjestelmän kunnialta StatCounterin lukujen mukaan. Nyt tilanteeseen on tullut muutos.

TechPowerUp on saanut käsiinsä StatCounterin heinäkuun alussa mittaamat lukemat, joiden mukaan Windows 11 on nyt käytössä 51,77 %:ssa kaikista Windows-kokoonpanoista, mikä tekee siitä samalla suosituimman käyttöjärjestelmän tietokoneissa. Windows 10:n uusi osuus on 45,02 %. StatCounter laskee erikseen tietokoneet, sisältäen kannettavat, taulutietokoneet sekä puhelimet. StatCounter laskee tilastojaan verkkosivujen liikenteen perusteella.

Muista markkinaosuuksia mittaavista tahoista Valven Steam Hardware & Software Surveyssä Windows 11 on ollut jo pidempään suosituin käyttöjärjestelmä. Sillä on tällä hetkellä 59,84 %:n osuus, kun toisena olevalla Windows 10:llä on 35,69 %:n osuus. W3Schoolsin luvuissa Windows 11 ohitti 10:n jo vuosi sitten ja nyt sillä on 40,7 %:n osuus, kun 10:llä on 27,4 %:n osuus.

Lähde: TechPowerUp