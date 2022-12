OnePlus julkistaa OnePlus 11 5G -älypuhelimensa 7. helmikuuta

Pelkän julkaisutiedotteen lisäksi valmistaja paljasti myös puhelimensa tulevia ominaisuuksia joululaulun sanoituksiin piilotettuna.

OnePlus on ilmoittanut lanseeraavansa OnePlus 11 5G -nimellä kulkevan seuraavan lippulaivapuhelimensa 7. helmikuuta Cloud 11 -tapahtumassa Intian Delhissä. Pelkän ajankohtajulkistuksen lisäksi valmistaja jakoi myös laitteen kamerajärjestelmän paljastavan kuvan sekä muutaman uusiksi sanoitetun joululaulun, jotka sisältävät vinkkejä OnePlus 11:n ominaisuuksista.

Valmistajan kutsukuvasta näkyvä pyöreä kamerasaareke muistuttaa aiemmin vuotaneita renderöintikuvia, eli käytössä on pyöreä kamerasaareke, joka muuttuneesta muotoilustaan huolimatta yhdistyy puhelimen kehykseen viime vuoden OnePlus 10 Pro -mallin tavoin. Kuten joululaulujen sanoitukset varsin suorasanaisesti kertovat on OnePlus tuomassa Alert Slider -äänensäätökytkimen takaisin OnePlus 11:een sen puututtua loppukesästä julkaistusta OnePlus 10T:stä. Lisäksi niin ikään 10T:stä puuttunut, mutta 10 Prosta löytynyt Hasselbrand-brändätty kamerajärjestelmä on tekemässä paluun. Laulun sanoituksista on tulkittavissa myös jonkinlaista kehitystä puhelimen etukameraan.

Alert Sliderin ja Hasselblad-yhteistyön lisäksi joululaulujen sanoituksissa paljastetaan puhelimen musta ja vihreä värivaihtoehto sekä nykymalleistakin tuttu SuperVOOC-lataus, joka sanoituksen mukaan yltäisi 100 watin nopeuteen. 12 Days of Christmas -kappaleen sanoitus puolestaan vaikuttaisi liittyvän läheisemmin OnePlussan 10 Pron ja 10T:n ominaisuuksiin.

OnePlus 11 5G:n lisäksi 7. helmikuuta päivänvalon tulevat näkemään myös uudet OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeet.

Lähde: OnePlussan lehdistötiedote