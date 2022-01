NVIDIAn CES-keynote: GeForce Now laajenee televisioihin, uusia G-Sync Esports -näyttöjä ja Max-Q 4.0

Lisäksi NVIDIA kertoi keynotessaan muun muassa uusista säteenseurantaa, DLSS:ää ja Reflex-teknologiaa tukevista tulevista peleistä.

NVIDIA piti eilen oman CES-keynotensa heti AMD:n perään. Odotusten mukaisesti keynoten anti kuluttajien näkökulmasta jäi enemmän tai vähemmän odotetun vaisuksi ja yhtiöllä oli tarjolla vain neljä uutta näytönohjainmallia, jotka perustuvat kaikki tuttuun Ampere-arkkitehtuuriin ja entuudestaan käytössä olleisiin siruihin. Myös NVIDIAn keynote on katsottavissa YouTubesta jälkikäteen.

Ensimmäisenä NVIDIAn varsinaisella asialistalla oli GeForce Now, jossa on tällä hetkellä yli 1100 peliä pelattavaksi, kunhan ne löytyvät omasta pelikirjastosta valmiiksi. Ilmaispelejä palvelussa on 90. GFN:n merkittävin uudistus tällä kertaa on laajentunut tuki. Vuoden toisesta neljänneksestä lähtien GeForce Now -pelaaminen onnistuu myös LG:n ja Samsungin tämän vuoden televisiomalleilla. LG:n osalta tuettuina on myös ainakin osa 2021-malleista, joille on saatavilla beetaversio GeForce Now -sovelluksesta jo nyt. Lisäksi GeForce Now tuodaan yhteistyössä AT&T:n kanssa puhelinyhtiön 5G- ja Fiber- eli kuituliittymäasiakkaille.

Toisena vuorossa oli NVIDIAn RTX-teknologioita eli DLSS:ää ja/tai säteenseurantaa käyttävät pelit. NVIDIA ilmoitti The Day Before-, Rainbow Six: Extraction-, Escape From Tarkov-, Dying Light 2: Stay Human-, Super People-, Hitman III-, Voidtrain-, The Anacrusis-, Phantasy Star Online 2 New Genesis-, Ratten Reich- ja Midnight Ghost Hunt -peleihin. Peleistä Rainbow Six, Escape from Tarkov, Hitman III, The Anacrusis, Phantasy Star Online 2 ja Midnight Ghost Hunt on varustettu pelkällä DLSS-tuella ja loput sekä DLSS- että säteenseurantatuella. Lisäksi Rainbow Six, Super People ja Midnight Ghost Hunt sekä edellisessä listasta muutoin puuttuneet Grit, iRacing, Ready or Not ja God of War tulevat saamaan NVIDIA Reflex-tuen.

NVIDIA tulee laajentamaan myös G-Sync-näyttövalikoimaa uusilla 1440p-resoluution Esports-näytöillä. Näytöt ovat 27-tuumaisia ja niiden virkistystaajuus on parhaimmillaan 360 hertsiä. Varsin erikoisena ominaisuutena näytöt tukevat lisäksi 25″ 1080p -tilaa, jolloin näytölle jää kahden tuuman edestä surureunoja natiivin 1080p-kuvan ympärille. Näytöt tukevat myös Reflex Analyzer -ominaisuutta sekä uutta Esports Vibrance -ominaisuutta, joka on käytännössä esports-peleille optimoitu, suoraan näytön firmwareen rakennettu Digital Vibrance -ominaisuus. Ensimmäisinä näyttöinä markkinoille saadaan Asuksen ROG Swift PT27AQN 360 hertsin virkistystaajuudella sekä AOC:n AG274QGM, MSI MEG 271Q ja ViewSonic XG272G-2K. Jälkimmäisen kolmikon virkistystaajuus rajoittuu 300 hertsiin, mutta toisin kuin Asuksessa, niistä löytyy miniLED-taustavalaistus.

Lisäksi NVIDIA kertoi muun muassa tulevista kannettavista, joissa tulee olemaan Käytössä 4. sukupolven Max-Q-teknologia. Yhtiö niputtaa Max-Q-kattotermin alle useita kannettaviin suunnattuja virransäästö- ja optimointiteknologioita. Max-Q 4.0:aan sisältyvät prosessorin ja näytönohjaimen TDP-arvojen pallottelu tarpeen mukaan enemmän tehovarantoja tarvitsevalle, Rapid Core Scaling, joka mahdollistaa joidenkin SM-yksiköiden toiminnan normaalia korkeammilla kellotaajuuksilla samalla kun osa muista yksiköistä poistetaan käytöstä sekä Battery Boost 2.0, joka ohjaa akkua tekoälyn avulla, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.

Lähde: NVIDIA