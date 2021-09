OnePlussan OxygenOS ja Oppon ColorOS yhdistetään yhdeksi käyttöliittymäksi

Vielä heinäkuussa käyttöjärjestelmien koodipohjien yhdistymisen yhteydessä muutoksen vannottiin tapahtuvan vain ”kulissien takana”.

OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau on avannut yrityksen jatkosuunnitelmia foorumipostauksessaan. Heinäkuussa uutisoimme, kuinka Oppo ja OnePlus yhdistävät Android-käyttöjärjestelmiensä koodipohjan yhdeksi ja nyt Pete Laun mukaan yritys on siirtynyt niin sanotusti OnePlus 2.0 -vaiheeseen ollen kypsempi ja luotettavampi toimija, joka kantaa yhä mukanaan vanhaa tuttua ”Never Settle” -henkeä. Samalla Lau kuitenkin myös hylkäsi yhden heinäkuussa annetuista lupauksista kertoessaan, että ColorOS ja OxygenOS yhdistyvät yhdeksi käyttöliittymäksi.

Viestissään Lau jakaa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat kolmeen osa-alueeseen – tuotestrategia, kamerakokemus ja OxygenOS:n tulevaisuus. Tuotestrategian osalta Lau kertoo OnePlussan jatkavan jatkossakin useiden eri hintapisteiden puhelinten julkaisemista, mutta jatkossa edullisen pään tarjontaa tehdään entistä paikallisemmin, kun taas lippulaivamalleja tarjotaan jatkossakin maailmanlaajuisesti. Kameroiden osalta yritys keskittyy parantamaan käyttökokemusta, värienhallintaa ja uutuusteknologioihin panostamista.

Viestin kenties kiinnostavin osio koskeekin sitten puhelinten käyttöliittymänä toimivaa OxygenOS:ää. Heinäkuussa Oppon ColorOS:n ja OnePlussan OxygenOS:n koodipohjien yhdistämisen aikoihin yritys vakuutti, että OxygenOS tulisi jatkossakin pysymään OnePlus-puhelinten käyttöliittymänä ja muutokset tapahtuisivat vain kulissien takana. Nyt Lau kuitenkin kertoo, että yritys on päättänyt yhdistää OxygenOS:n ja ColorOS:n kanssa työskentelevät tiimit tuottamaan yhteisen ohjelmistokokonaisuuden.

Vielä toistaiseksi pelkällä Unified and Upgraded Global Operating System -nimellä tunnetun lopputuloksen johdossa toimii Gary C. joka toimi ennen OxygenOS-tuoteryhmäjohtajana. Laun mukaan käyttöliittymien yhdistämisen tavoitteena on tuoda yhteen OxygenOS:n nopeus, sulavuus ja vaivattomuus sekä ColorOS:n laaja ominaisuuskattaus. Lau vakuuttaa viestissään tulevan käyttöliittymän säilyttävän mukanaan OxygenOS:n DNA:n ja esimerkiksi mahdollisuuden bootloaderin avaamiseen.

OxygenOS:n ja ColorOS:n risteymä tullaan näkemään OnePlussan puhelimissa jo ensi vuonna tulevien OnePlussan lippulaivaälypuhelinten käyttöliittymänä. Täysi käyttöliittymien integraatio puolestaan on Laun mukaan valmis vuoden 2022 suuren Android-päivityksen yhteydessä.

Lähde: OnePlus