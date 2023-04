OnePlussan Nord 3 -mallisto starttaa uudella CE Lite -versiolla

329 euron hintainen Nord CE 3 Lite asemoituu OnePlussan tämän vuoden malliston edullisempaan päähän.

OnePlus on julkistanut tänään uuden Nord CE 3 Lite -älypuhelimen mallistonsa edullisimpaan päähän. Se tulee todennäköisesti olemaan tämän vuoden Nord-malliston edullisin mallivaihtoehto ja samalla se on seuraaja Nord CE 2 Lite -mallille. Ennen virallista julkaisuakaan laite ei ollut varsinaisesti salaisuus, sillä OnePlus oli julkaissut laitteesta ennakkoon niin kuvia kuin useimpia keskeisiä teknisiä tietojakin.

Edeltäjämalliin nähden OnePlus on uudistanut Nord CE 3 Liten ulkoasun sekä tehnyt useita viilauksia teknisiin ominaisuuksiin. Näyttökoko on kasvanut runsaalla tuuman kymmenyksellä ja tuettuna on sovelluskohtaisesti mukautuva 120 hertsin virkistystaajuus. Sisällä on edelleen sama Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri kuin edeltäjässä, mutta RAM-muistin määrää on kasvatettu kahdella gigatavulla. Pääkameran sensori on päivitetty 64:stä 108 megapikseliin – kaksi muuta kameraa ovat pysyneet samoina. Pääkameran luvataan kykenevän myös 3x häviöttömään zoomiin 12 megapikselin tarkkuudella. Latauspuolella maksimiteho on tuplaantunut 67 wattiin ja akun luvataan täyttyvän tyhjästä nyt runsaassa 40 minuutissa. Kaiuttimet ovat nyt tarjolla stereona ja varustukseen kuuluu edelleen myös 3,5 mm ääniliitäntä sekä muistikorttipaikka.

OnePlus Nord CE 3 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,5 x 76 x 8,3 mm

Paino: 195 grammaa

6,72” LCD-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, 680 nit (peak)

Qualcomm Snapdragon 695-järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G NSA & SA, Sub6 (n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 BlockA&BlockB/66), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 108 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), F1,75 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera (Samsung S5K3P9SP04), f2.4

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 67 watin SuperVOOC Endurance Edition -pikalataus

Android 13, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

OnePlus Nord CE 3 Liten ennakkomyynti alkaa tänään 4. huhtikuuta ja kauppoihin laite saapuu 20. huhtikuuta. Suomessa saatavilla on 8 & 128 Gt:n muistiyhdistelmä 329 euron suositushinnalla. Värivaihtoehtoja ovat Pastel Lime ja Chromatic Gray.

io-techin Nord CE 3 Lite -testiartikkeli on luettavissa tuoreeltaan täältä: Testissä OnePlus Nord CE 3 Lite

Samalla OnePlus julkisti myös uudet Nord Buds 2 -kuulokkeet, jotka ovat yrityksen vaihtoehto edullisempien langattomien nappien markkinoille. 69 euron hintaiset Nord Buds 2:t tukevat uutena ominaisuutena -25 dBA vastamelutoimintoa ja sekä kuulokkeiden että uudelleenmuotoillun latauskotelon materiaalina on käytetty kierrätysmuovia. Nord Buds 2:t tulevat saataville samaan aikaan puhelimen kanssa.

Lähde: OnePlus