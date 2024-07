OnePlussan uudessa keskihintaisessa Nord 4 -älypuhelimessa on metallinen kuorirakenne

Metallikuorien ohella Nord 4 tarjoaa Qualcommin tuoreen järjestelmäpiirin sekä OnePlussan kaikkien aikojen pisimmän päivityslupauksen.

OnePlus on julkistanut tänään Milanossa järjestämässään Summer Launch Event -julkaisutapahtumassa uuden keskihintaisen Nord 4 -älypuhelimensa. Laitteen ehkäpä mielenkiintoisin uudistus on alumiininen kuorirakenne, joka ei ole juurikaan viime vuosina älypuhelimissa nähty kasvaneen antennien määrän myötä. OnePlus kertoo käyttävänsä puhelimessa merkittävästi aiempaa pienempiä 5G-antenneja.

Ulkomitat ovat pysyneet hyvin samoina kuin edeltäjässä – laite on pari millin kymmenystä ohuempi sekä viitisen grammaa painavampi. AMOLED-näytön koko ja tarkkuus ovat pysyneet samoina edeltäjämallista, mutta nykytrendin mukaisesti pistemäistä maksimikirkkautta on nostettu merkittävästi 2150 nitiin.

Puhelimen sisällä on Snapdragon 7+ gen 3 -järjestelmäpiiri, joka on Qualcommin 7-sarjan toistaiseksi suorituskykyisin piirivaihtoehto. Sen pariksi tarjolla on jopa 16 gigatavua LPDDR5X-RAM-muistia sekä 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa. 5500 mAh akku on toistaiseksi suurin Nord-mallistossa käytetty ja se tukee 100 watin SuperVOOC-pikalatausta, jolla akun luvataan täyttyvän tyhjästä alle puolessa tunnissa.

Kamerapuolella takakameran toteutusta on hieman muutettu ja erillinen makrokamera on pudotettu pois valikoimasta. 50 megapikselin pääkamera perustuu nyt Sonyn LYT-600-sensoriin, joka on itseasiassa hieman pienikoisempi kuin edeltäjämallin IMX890-sensori. Pääkameran parina on entiseen tapaan 112 asteen ultralaajakulmakamera 8 megapikselin tarkkuudella sekä 16 megapikselin etukamera.

Tekoälyominaisuudet tekevät tuloaan myös keskihintaluokkaan, sillä Nord-sarjaan tarjolla ovat mm. kohteita kuvista poistava AI Eraser ja kohteiden irrottamisen ”tarroiksi” sekä elementtien lisäämisen kuviin mahdollistava AI Smart Cutout 2.0. Myöhemmin päivityksen muodossa ovat tulossa lisäksi mm. AI Speak- ja AI Summary -työkalut, jotka auttavat jakamaan tietoja useilta eri verkkosivustoilta ja sovelluksista, ryhmäkuvista ikävät ilmeet korjaava AI Best Face- ja epätarkan kuvan terävöittävä AI Clear Face, avainsanojen perusteella viestin muotoileva AI Writer sekä esimerkiksi kokousyhteenvedon ääninauhoitteesta muodostava AI Recording Summary.

Käyttöjärjestelmänä Nord 4:ssä on Android 14 OxygenOS 14.1 -käyttöliittymällä. Puhelin saa ensimmäisenä OnePlussan mallina neljä Android-versiopäivitystä sekä kuusi vuotta tietoturvakorjauksia.

OnePlus Nord 4:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,6 x 75,0 x 7,99 mm

Paino: 199,5 grammaa

Rakenne: alumiinirakenne, lasinen näytönsuoja, IP65-suojaus

6,74” AMOLED-näyttö, 2772 x 1240 -resoluutio, 450 PPI, adaptiivinen 120 Hz, 2150 nit (piikki)

Qualcomm Snapdragon 7+ gen 3 -järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE Cat16/13, 5G NSA & SA, Sub6, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX-HD, LDAC & LHDC)

NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony LYT-600, 1/1,95″, 0,8 um pikselikoko), Quad Bayer, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 112°, kiinteä tarkennus

16 megapikselin etukamera, f2.4, kiinteä tarkennus

stereokaiuttimet, Alert Slider

5500 mAh:n akku, USB-C (2.0), 100 watin SuperVOOC-pikalataus, 55 watin USB-PD-lataus

Android 14, OxygenOS 14.1, 4 Android-päivitystä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset

Värivaihtoehtoja on kolme: harjattu metalli tummaharmaa (Obsidian Midnight), laseretsatulla kuvioinnilla koristeltu hopea (Mercurial Silver) sekä liukuvärjätty vihreä (Oasis Green). Nord 4:n lähtöhinta on noussut 50 eurolla edeltäjämalliin nähden, sillä hinnat alkavat Suomessa 499 eurosta (12 & 256 Gt). Suurempi 16 & 512 Gt muistivariantti maksaa 599 euroa. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja kauppoihin puhelin saapuu 8. elokuuta. Ennakkomyyntitarjouksena on tarjolla Nord Buds 3 Pro -kuulokkeet kaupan päälle.