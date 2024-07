OnePlussan viimevuotinen Pad-taulutietokone saa seuraajaksi Pad 2:n, ja nappikuulokkeiden sekä älykellojen keskihintaluokkaan on tarjolla Nord Buds 3 Pro ja Watch 2R.

Kiinalainen OnePlus on julkaissut keskihintaluokan älylaitemarkkinoille Nord 4 -älypuhelimensa lisäksi uudet Pad 2 -taulutietokoneen, Nord Buds 3 Pro -nappikuulokkeet ja Watch 2R -älykellon.

Viime vuonna io-techin kokeilussakin käyneen Pad-taulutietokoneen seuraaja on yksiselitteisesti nimetty Pad 2, jossa pyörii OxygenOS 14 -käyttöjärjestelmä. Pad 2 tukee myös OnePlussan uusia, erikseen myytäviä Stylo 2 -näyttökynää sekä Smart Keyboard -näppäimistöä. Muita käyttäjän elämää helpottavia ominaisuuksia ovat muun muassa App Relay -toiminto saman sovelluksen samanaikaiseen käyttämiseen kahdella eri laitteella, taittuvanäyttöisestä OnePlus Open -puhelimesta tuttu Open Canvas, jolla näytön voi jakaa kolmelle eri sovellukselle, sekä OnePlus-puhelimien kanssa toimiva NFC-tiedonsiirto. Lisäksi myöhemmäksi päivitykseksi Pad 2:lle OnePlus lupailee omaa tekoälyominaisuuksia tarjoavaa AI Toolboxiaan.

Pad 2:ssa on 12,1-tuumainen LCD-näyttö 3000 × 2120 pikselin 3K-resoluutiolla, 144 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 900 nitin pistemäisellä maksimikirkkaudella. Näytön pikselitiheys on 303 ppi (pixels per inch) ja kuvasuhde 7:5. Rautapuolella taulutietokoneessa raksuttaa lippulaivatason Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri ja RAM-muistin sekä tallennustilan osalta valittavissa on kaksi varianttia – 8 ja 128 gigatavua sekä 12 ja 256 Gt.

Pad 2:sta löytyy myös 13 megapikselin takakamera ja 8 MP:n etukamera. Yhteysominaisuuksien puolella tuettuna on Wi-Fi 7 ja Bluetooth 5.4. 67 watin SuperVOOC-latausta tukeva, 9510 milliampeeritunnin akku tarjoaa OnePlussan mukaan jopa 43 päivän valmiusajan. 6,5 millimetrin paksuinen Pad 2 tulee vain harmaan värisenä ja painaa 584 grammaa.

Nord Buds 3 Pro -nappikuulokkeet tarjoilevat korkeatasoista aktiivista melunvaimennusta, joka toimii jopa 4000 Hz:n taajuusalueella vaimentaen niin matalia kuin korkeitakin taustaääniä. Lisäksi melunvaimennuksessa on ympäristön erilaisia ääniä tunnistava ominaisuus, jonka avulla kuulokkeet osaavat kytkeä päälle tilanteeseen sopivan melunvaimennusmoodin. 12,4 mm:n kaiutinelementeissä on basson laatua parantava titaanipinnoite ja kuulokkeista löytyy myös bassotaajuuksia hienosäätävä BassWave 2.0 -teknologia.

Akunkestoksi Nord Buds 3 Prolle luvataan ilman melunvaimennusta 12 tuntia yhdellä latauksella ja jopa 44 tuntia latauskotelon kanssa. Vastaavasti melunvaimennusta käytettäessä akunkestoksi kerrotaan yhteensä 20 tuntia latauskotelon kanssa. Suojausluokitukseltaan kuulokkeet ovat IP55-tasoa, eli ne on suojattu pölyltä ja vesisuihkuilta, mutta täydellisen tiiviit ne eivät ole. Värivaihtoehtona Nord Buds 3 Prolla on jadenvihreä (Soft Jade) ja musta (Starry Black).

OnePlussan älykellouutuus on Watch 2R, jonka kalliimpi isoveli Watch 2 kävi keväällä io-techin testissä. Watch 2R:ään on sisällytetty Watch 2:sta tutut Googlen WearOS 4 -käyttöjärjestelmä ja jopa 100 tunnin akunkeston mahdollistava kaksoisprosessoriarkkitehtuuri, jonka muodostavat Snapdragonin W5-järjestelmäpiiri ja BES 2700 MCU -mikrokontrolleri. W5 pyörittää älykellon sovelluksia, kun taas mikrokontrolleri huolehtii kellon taustatoiminnoista. Jaottelu vähentää virrankulutusta ja pidentää siten akunkestoa. Akun kapasiteetti ja latausteho ovat samat kuin Watch 2:ssa eli 500 mAh ja 7,5 W. RAM-muistia ja tallennustilaa löytyy niin ikään 2 ja 32 Gt.

Terveysominaisuuksia Watch 2R tarjoaa tutun kattauksen mm. OHealth-sovelluksen muodossa, joka mahdollistaa esimerkiksi unenlaadun ja stressitasojen monitorointia ja tukee yli 100 urheilulajin seurantaa.

Alumiinirunkoinen Watch 2R on neljänneksen Watch 2:sta kevyempi, mikä jääkin uutuuden merkittävimmäksi eroksi sisarmalliinsa nähden. Värivaihtoehtoina on vihreä Forest Green ja tummanharmaa Gunmetal Grey. Pölyä ja vettä vastaan kellolla on IP68-suojaluokitus ja se kestää veden alla viiden ilmakehän paineen.

OnePlussan Pad 2 -taulutietokone lisätarvikkeineen tulee saataville elokuun alusta lähtien ja on ennakkotilattavissa seuraavin suositushinnoin:

OnePlus Pad 2 (12 / 256 Gt) – 549 €

OnePlus Stylo 2 – 99 €

OnePlus Smart Keyboard – 149 €

OnePlus Pad 2 -kotelo – 59 €

Sen sijaan heti saatavilla ovat Nord Buds 3 Pro -nappikuulokkeet 79 euron suositushintaan ja Watch 2R -älykello 279 euron suositushintaan.

Lähde: OnePlussan sähköpostitiedote