AMD:n Ryzen 9000 -prosessorit saapuvat myyntiin 31. heinäkuuta

Uudet Ryzen 9000 -sarjan prosessorit tulevat saamaan rinnalleen uudet 800-sarjan emolevyt, mutta prosessorit toimivat myös vanhemmissa AM5-emolevyissä ja vanhemmat AM5-prosessorit 800-sarjan emolevyissä.

AMD on ehtinyt jo julkistaa Ryzen 9000 -sarjan prosessorit Computexissa, mutta vielä ennen myyntiintuloa väliin on ehtinyt yhtiön Tech Day -tapahtuma, jossa on kerrottu lisää tietoja muun muassa tulevista työpöytäprosessoreista ja niiden piirisarjoista. Ryzen 9000 -sarjan prosessorit perustuvat Zen 5 -prosessoriytimiin. Niiden CCD-prosessorisirut valmistetaan TSMC:n 4 nanometrin luokan prosessilla.

AMD kutsuu Ryzen 9000 -sarjaa maailman tehokkaimmaksi kuluttajaprosessoriksi. Yhtiö on tosin ehtinyt jo varoittaa, että pelaamisen kohdalla tämä väite ei tule pitämään aina paikkaansa, vaan nykyiset Ryzen 7000X3D -prosessorit vievät vielä pidemmän korren 9000-sarjan X3D-malleja odotellessa. Ryzen 9000 -prosessorit sopivat nykyisille AM5-emolevyille, mutta niiden rinnalle julkaistaan myös uusia piirisarjoja.

Ryzen 9000 -mallisto tulee rakentumaan aluksi neljästä mallista: 16-ytiminen Ryzen 9 9950X, 12-ytiminen Ryzen 9 9900X, 8-ytiminen Ryzen 7 9700X ja 6-ytiminen Ryzen 5 9600X. Uuden arkkitehtuurin myötä AMD on päässyt pienentämään useimpien mallien TDP-arvoja ja nyt vain huippumalli 9950X:n TDP on 170 wattia. 9900X:n TDP tiputettiin 120 wattiin ja 9700X:n sekä 9600X:n 65 wattiin. Tästä huolimatta ne tarjoavat Blenderin kaikkien säikeiden testeissä edeltävän sukupolven vastaavia malleja parempaa suorituskykyä 11-22 %:n erolla. AMD on lisäksi kertonut saaneensa parannettua prosessorin lämpöresistenssiä 15 %, mikä on johtanut 7°C matalampaan lämpötilaan samalla kulutuksella.

Suorituskyvyn osalta AMD kehuu Ryzen 9 9900X:n peittoavan Intelin Core i9-14900K:n prosessorisuorituskyvyssä 2-41 %:n erolla tehtävistä riippuen, kun peleissä eroa on kuuden pelin valikoimalla 4-22 %. Vastaavasti yhtiö kertoo Ryzen 7 9700X:n peittoavan Core i7-14700K:n 4-42 %:lla prosessorisuorituskyvyssä ja 4-31 %:lla pelisuorituskyvyssä. Ryzen 5 9600X:n vastaavat luvut Core i5-14600K:ta vastaan ovat puolestaan 8-94 % ja 5-29 %. Testeissä oli näytönohjaimena Radeon RX 7900 XTX.

Prosessoristaan kaiken irtiottavien iloksi uudet Ryzen 9000 -prosessorit tukevat jopa DDR5-8000-nopeuksia, kun JEDEC-profiilien mukainen tuki on DDR5-5600-nopeudelle. Muistia voi nyt myös ylikellottaa prosessorin ollessa käynnissä ja se onnistuu piirisarjasta riippumatta. Prosessorin kellottamisen osalta AMD kertoo Precision Boost Overdriven parantavan suorituskykyä 9900X:llä ja 9600X:llä noin 6 %, kun 9700X voi saada jopa 15 % lisää suorituskykyä. Kun automatiikka ei riitä voi aseeksi ottaa uuden Curve Shaper -ylikellotusominaisuuden, joka mahdollistaa jopa 15 erillistä Curve Shaper -profiilia erilaisiin tilanteisiin entisen yhden sijasta.

Ryzen 9000 -sarjan rinnalla tullaan tuomaan markkinoille yhteensä neljä piirisarjaa, joiden on ilmeisesti tarkoitus korvata vanhemmat mallit pikkuhiljaa. Itse piirisarjan sirut ovat tiettävästi edelleen vanhoja tuttuja. Merkittävin uudistus lienee X870- ja X870E-piirisarjoja käyttäviltä emolevyiltä vaadittu USB4-tuki. Löydät niiden tarkemmat eroavaisuudet yllä olevasta diasta. Myös vanhemmat AM5-prosessorit sopivat luonnollisesti 800-sarjan emolevyille.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit