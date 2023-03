Oppo A77 5G saapui myyntiin Suomen markkinoille

Oppo on BBK Electronicsin alaisuudessa toimiva OnePlussan sisaryhtiö.

OnePlussan sisaryrityksenä BBK Electronicsin alaisuudessa toimiva Oppo on jo pidemmän aikaa ollut saatavilla Euroopan markkinoilla, mutta Suomen virallista saatavuutta on saatu kuitenkin odottaa. Joitakin malleja yritykseltä on tiettävästi epävirallisesti kotimaammekin markkinoilla nähty, mutta nyt yritys on alkanut myös virallisesti valumaan Suomen kauppojen hyllyille julkaisemalla alempaan keskihintaluokkaan sijoittuvan Oppo A77 5G:n myyntiin virallisesti myös Suomessa.

Alun perin A77 on julkaistu Kiinan markkinoille jo viime vuoden kesäkuussa. Oppo A77 5G sisältää MediaTekin vuonna 2021 julkaiseman Dimensity 810 -järjestelmäpiirin 4 Gt:n RAM-muistilla sekä 64 Gt:n tallennustilalla ja tarjoaa 6,56-tuumaisen HD Ready -resoluution IPS LCD -näytön 90 hertsin virkistystaajuudella. Puhelimen akku on kapasiteetiltaan 5000 mAh:n ja se tukee 33 watin SuperVOOC-pikalatausta. Kamerajärjestelmän osalta laite tarjoaa 48 megapikselin pääkameran yhdessä 2 megapikselin syvyystietokameran kanssa.

Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii edelleen jo väistämättä vanhahko Android 12, jonka päällä on valmistajan oma Color OS 12.1 -käyttöliittymä. Tietoturvapäivityksiä valmistaja lupaa tuoda puhelimelleen kolmen vuoden ajan.

Oppo A77 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,8 x 75,1 x 8 mm

Paino: 190 grammaa

Lasi näytön suojana, muoviset kehykset ja takakuori

IPX4

6,56” IPS LCD -näyttö, 90 Hz, 720 x 1612 -resoluutio, 480 cm/m 2 maksimikirkkaus, 600 cd/m 2 pistemäinen maksimikirkkaus

maksimikirkkaus, 600 cd/m pistemäinen maksimikirkkaus MediaTek Dimensity 810 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka (max 256 Gt)

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Kaksoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera, f1.7, PDAF, 26 mm 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0, 26 mm

5000 mAh akku, USB-C (2.0), 33 watin SuperVOOC-pikalataus

Android 12, Color OS 12.1 Kolmen vuoden tietoturvakorjaukset



Oppo A77 5G on saapunut myyntiin Suomessa välittömästi 249 euron suositushintaan ja se löytyy valmistajan tiedotteen mukaan niin operaattoreiden kuin myös Verkkokauppa.comin valikoimista.

Lähde: Oppo, lehdistötiedote