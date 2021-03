P50 Pron kamerasaarekkeessa on kaksi suurikokoista linssiä, mutta niiden takaa epäillään löytyvän useampi kuin kaksi kamerasensoria.

Huawein alamäki Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kauppasodan myötä on ollut nopeaa. Rajoitusten vuoksi yhtiö ei esimerkiksi voi tuottaa Kirin-järjestelmäpiirejään moderneilla valmistusprosesseilla. Tämä ei kuitenkaan ole estämässä yhtiötä julkaisemasta vielä ainakin yhtä lippulaivapuhelinta.

Luotettavista vuodoistaan tuttu Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut Voice-palvelussa renderöintejä Huawein tulevasta P50 Pro -lippulaivamallista. Hemmerstofferin mukaan puhelin rakentuu 6,6-tuumaisen, vain lievästi reunoiltaan kaareutuvan näytön ympärille erittäin ohuin näytön reunuksin ylhäällä ja alhaalla. Puhelimen ylä- ja alalaidat on vuodon mukaan nyt tasoitettu suoriksi. Puhelimen takakannen kerrotaan olevan lasia ja rungon metallia.

Silmiinpistävintä Huawein tulevassa uutuudessa on sen kamerasaareke. Saareke on poikkeuksellisen suurikokoinen, vieden yli kolmanneksen puhelimen takakannesta pystysuunnassa. Myös saarekkeen kaksi näkyvää linssiä ovat poikkeuksellisen suuret, mutta se lienee tyylittelykysymys ja suojalasi, sillä puhelimen objektiiviksi se vaikuttaa aivan liian suurelta. Linssit ovat myös hieman koholla muusta kamerasaarekkeesta. Hemmerstoffer epäileekin, että kummankin linssin takaa löytyvän todellisuudessa useampia kameroita. Linssien väliin, hieman keskilinjasta oikealle on sijoitettu takakameroiden salama. Puhelimen etukamera on toteutettu näytön ylälaidan keskelle läpilyöntinä.

Muita huomionarvoisia seikkoja P50 Pron kohdalla ovat näytön alle sijoitettu sormenjälkilukija ja puhelimen ylä- ja alapäistä löytyvät stereokaiuttimet. Huawein uutuuden julkaisuaikataulusta ei ole tällä hetkellä tietoa. Puhelimen mitat ovat 159 x 73 x 8,6 millimetriä, joskin kamerasaareke kasvattaa paksuutta omalta kohdaltaan 10,3 millimetriin.

Lähde: OnLeaks @ Voice