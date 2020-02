Palit julkaisi ensimmäisen passiivijäähdytteisen GeForce GTX 1650:n

Palitin uusi GTX 1650 KalmX on varustettu itse näytönohjaimen kokoon nähden verrattain isolla kahden korttipaikan korkuisella jäähdytysrivastolla.

Passiivisesti jäähtyvät näytönohjaimet ovat nykypäivänä varsin harvinaista herkkua. Nyt sitä on kuitenkin luvassa myös Turing-arkkitehtuurille, kun Palit julkaisi GeForce GTX 1650 KalmX:n.

Palitin uusi GTX 1650 on ominaisuuslistauksen perusteella käytännössä kuin mikä tahansa sisarmalleistaan. Sen grafiikkapiiri toimii referenssin mukaisesti 1485 MHz:n perus- ja 1665 MHz:n Boost-kellotaajuudella ja 4 gigatavua GDDR5-muistia toimii 8 Gbps:n nopeudella. Näytönohjain ei tarvitse lainkaan lisävirtaa, vaan se ottaa kaiken tarvitsemansa PCI Express -liittimen välityksellä ja sen virallinen TDP-arvo on 75 wattia.

GeForce GTX 1650 KalmX:n erikoisuus on sen jäähdytys, joka on toteutettu täysin passiivisesti. Kyseessä on ensimmäinen pasiivijäähdytteinen Turing-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain. Siilin jäähdytysrivasto on nikkelöityä alumiinia ja ydin kupara. Ytimeen on yhteydessä kaksi nikkelöityä lämpöputkea, jotka levittävät lämmön tasaisemmin rivastoon. Jäähdytyssiili on kahden korttipaikan korkuinen, koko näytönohjaimen mittainen sekä selvästi piirilevyä leveämpi. Palitin mukaan näytönohjaimen mitat ovat 178 x 138 x 38 mm.

Lähde: Palit