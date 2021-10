PCI Express 5.0:n uusi H+-lisävirtaliitin mahdollistaa jopa 600 watin tehonkulutuksen

Uudessa H+-lisävirtaliittimessä on kuusi 12 voltin pinniä, kuusi maata ja neljä pienempää lisäpinniä.

Näytönohjainten tehonkulutus on kasvanut kasvamistaan viime vuosina, mikä on johtanut jopa kolmella 8-pinnisellä lisävirtaliittimellä varustettuihin näytönohjaimiin ja NVIDIAn omaan uuteen virtaliittimeen. PCI Express 5.0:n myötä tilanteeseen on tulossa korjaus uuden PCI Express High Power Connector -liittimen (H+) myötä.

PCI Express 5.0:n uusi H+-lisävirtaliitin tottelee virallisemmin 12VHPWR-nimeä ja se on varustettu yhteensä kuudella 12 voltin ja kuudella maapinnillä, sekä neljällä pienemmällä lisäpinnillä. Igor Wallossekin mukaan 12 voltin pinnit on luokiteltu kestämään 9,2 ampeerin virta eli yhteensä peräti 662,4 wattia, mutta itse standardin rajan olevan asetettu 600 wattiin.

Liittimen fyysiset mitat ovat pinnien määrään suhteutettuna nykyisiä PCIe-lisävirtaliittimiä pienemmät, kiitos 3 mm:n pinnivälin nykyisen 4,2 mm:n sijaan. Naarasliittimen leveys ulkokuorineen on 18,85 mm, mutta ainakaan allekirjoittanut ei onnistunut selvittämään liittimen korkeutta Igor’s Labin julkaisemista kaavakuvista.

Uuden PCI Express -lisävirtaliittimen ohella markkinoille saattaa olla tulossa myös toinen uusi virtaliitin, sillä NVIDIAn huhutaan valmistelevan RTX 3090:n päivitysversiolle uutta 16-pinnistä Microfit-liitintä. Huhujen mukaan uusi liitin nähtäisiin Founders Edition -mallissa, mutta todennäköisesti suurin osa muista turvautuisi muihin liittimiin kuten nykyisissäkin GeForce RTX 30 -malleissa.

Lähde: Igor’s Lab